Выбросить рука не поднимется: что можно сделать со старой липучкой

Липучка заменит несколько щеток и не только

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Изношенная одежда, старые рюкзаки или сломанные сумки часто отправляются на свалку, хотя их отдельные детали могут сослужить хорошую службу. К примеру, обычная текстильная застежка-липучка может стать незаменимым инструментом для решения бытовых проблем.

Рассказываем, как можно повторно использовать липучку в быту.

Жесткая сторона липучки состоит из множества мелких и прочных пластиковых крючков. Такая структура позволяет ей легко и без повреждения обрабатываемой поверхности захватывать мелкие нити, пыль, пух и волоски там, где не справляются обычные щетки или пылесос

Липучкой можно легко очистить расческу. Проведите жесткой полоской липучки между зубьями. Крючки мгновенно зацепят скопившиеся волоски, пыль и остатки средств для укладки.

Владельцы домашних животных могут использовать липучку для удаления шерсти с мягкой мебели. Если приклеить кусок липучки к деревянному бруску, получится импровизированная, но эффективная щетка. Крючки липучки проникают глубоко в структуру ткани и вытягивают даже плотно въевшиеся волоски.

Пригодится старая липучка и в случае, если нужно собрать провода, чтобы они не путались. В отличие от одноразовых кабельных стяжек, липучка многоразовая и легко регулируется по толщине пучка.

Фото сгенерировано ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как использовать старые шнурки.