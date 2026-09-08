Молодь повертає улюблену забаву з 90-х: скільки зараз коштує Sega та ігри для неї

Ретроігри знову приваблюють молоде покоління

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Популярні кілька десятків років тому приставки Sega Mega Drive зненацька знову повертаються до моди. Все частіше молодь віддає перевагу ретроконсолям та іграм, якими їхні батьки захоплювалися ще у 90-х та нульових.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що являє собою знамениту "Сегу", скільки зараз коштує і які ігри на цю приставку є у продажу.

Sega Mega Drive — це 16-бітна ігрова консоль, яку випустили в Японії 1988 року. Вже в 1990 році консоль стала доступна як Mega Drive у Європі, Австралії та Бразилії. У Південній Кореї дистриб’ютором була компанія Samsung, консоль була відома як Super Game Boy, а пізніше як Super Aladdin Boy.

Sega Mega Drive. Фото: Вікіпедія

На запуску консолі бібліотека ігор була невеликою. Першою комплектною грою була Altered Beast, замінена Sonic the Hedgehog у 1991 році. Основою бібліотеки були порти аркадних ігор Sega, спортивні тайтли Electronic Arts, ігри жанрів екшени та shoot em up. Серед бестселерів є такі ігри: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Disney’s Aladdin, Mortal Kombat, Streets of Rage, NBA Jam.

"Сонік" на Sega Mega Drive. Фото: Вікіпедія

Скільки зараз коштує приставка Sega

На олнайн-майданчику оголошень OLХ вартість приставки стартує від 400 гривень та перевалює за 1000 грн.

У той же час набір ігор для консолі можна придбати за 250 гривень.

OLX Ціна на приставку

За скільки продають "Сегу" у 2026 році. Скріншот: ОЛХ

Ціни на "Сегу" та картриджі для неї. Скріншот: ОЛХ

Окремо покупка картриджів обійдеться дорожче. Їхня ціна — від 350 гривень, залежно від ігор та їх кількості.

Ціна на картриджі для "Сеги" в 2026. Скріншот: OSU

До речі, у 2000-х приставка Sega Mega Drive коштувала близько 150–300 грн., залежно від комплектації та стану.

Чому приставки повертаються в моду

Річ далеко не лише в ностальгії. Старі ігри, які були на "Сезі", вирізняються простими правилами, не вимагають підключення до мережі, внутрішньоігрових покупок або довгого освоєння.

Для молоді гра на приставці стає способом відпочити від цифрового простору та соціальних мереж.

Крім іншого, у ретрогеймінгу є своя естетика. Старі приставки, картриджі стають частиною інтер’єру та колекцій.

Таким чином, Sega Mega Drive перетворюється із забутої приставки з 90-х на повноцінний ретроатрибут, яким цікавиться на те покоління, яке не застало період її розквіту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо молодь скуповує "розкладачки" з 2000-х.