Молодежь возвращает любимую забаву из 90-х: сколько сейчас стоит Sega и игры для нее
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Ретроигры вновь привлекают молодое поколение
Популярные пару десятков лет назад приставки Sega Mega Drive неожиданно снова возвращаются в моду. Все чаще молодежь отдает предпочтение ретроконсолям и игорам, которыми их родители увлекались еще в 90-х и нулевых.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, что представляет из себя знаменитая "Сега", сколько сейчас стоит и какие игры на эту приставку есть в продаже.
Sega Mega Drive — это 16-битная игровая консоль, которую выпустили в Японии в 1988 году. Уже в 1990 году консоль стала доступна как Mega Drive в Европе, Австралии и Бразилии. В Южной Корее дистрибьютором была компания Samsung, консоль была известна как Super Game Boy, а позже – как Super Aladdin Boy.
На запуске консоли библиотека игр была небольшой. Первой комплектной игрой была Altered Beast, замененная Sonic the Hedgehog в 1991 году. Основой библиотеки были порты аркадных игр Sega, спортивные тайтлы Electronic Arts, игры жанров экшены и shoot em up. Среди бестселлеров есть такие игры: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Disney's Aladdin, Mortal Kombat, Streets of Rage, NBA Jam.
Сколько сейчас стоит приставка Sega
На олнайн-площадке объявлений OLХ стоимость приставки стартует от 400 гривен и переваливает за 1000 грн.
В то же время набор игр для консоли можно прибрести за 250 гривен.
Отдельно покупка картриджей обойдется дороже. Их цена — от 350 гривен, в зависимости от игр и их количества.
К слову, в 2000-х приставка Sega Mega Drive стоила около 150–300 грн, в зависимости от комплектации и состояния.
Почему приставки возвращаются в моду
Дело далеко не только в ностальгии. Старые игры, которые были на "Сеге", отличаются простыми правилами, не требуют подключения к сети, внутриигровых покупок или долгого освоения.
Для молодежи игра на приставке становится способом отдохнуть от цифрового пространства и социальных сетей.
Помимо всего прочего, у ретрогейминга есть своя эстетика. Старые приставки, картриджы, становятся частью интерьера и коллекций.
Таким образом, Sega Mega Drive превращается из забытой приставки из 90-х в полноценный ретроатрибут, которым интересуется в то поколение, которое не застало период ее расцвета.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем молодежь скупает "раскладушки" из 2000-х.