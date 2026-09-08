Молодежь возвращает любимую забаву из 90-х: сколько сейчас стоит Sega и игры для нее

Ретроигры вновь привлекают молодое поколение

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Популярные пару десятков лет назад приставки Sega Mega Drive неожиданно снова возвращаются в моду. Все чаще молодежь отдает предпочтение ретроконсолям и игорам, которыми их родители увлекались еще в 90-х и нулевых.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что представляет из себя знаменитая "Сега", сколько сейчас стоит и какие игры на эту приставку есть в продаже.

Sega Mega Drive — это 16-битная игровая консоль, которую выпустили в Японии в 1988 году. Уже в 1990 году консоль стала доступна как Mega Drive в Европе, Австралии и Бразилии. В Южной Корее дистрибьютором была компания Samsung, консоль была известна как Super Game Boy, а позже – как Super Aladdin Boy.

Sega Mega Drive. Фото: Википедия

На запуске консоли библиотека игр была небольшой. Первой комплектной игрой была Altered Beast, замененная Sonic the Hedgehog в 1991 году. Основой библиотеки были порты аркадных игр Sega, спортивные тайтлы Electronic Arts, игры жанров экшены и shoot em up. Среди бестселлеров есть такие игры: Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Disney's Aladdin, Mortal Kombat, Streets of Rage, NBA Jam.

"Соник" на Sega Mega Drive. Фото: Википедия

Сколько сейчас стоит приставка Sega

На олнайн-площадке объявлений OLХ стоимость приставки стартует от 400 гривен и переваливает за 1000 грн.

В то же время набор игр для консоли можно прибрести за 250 гривен.

Цена на приставку "Сега" на OLХ

За сколько продают "Сегу" в 2026 году. Скриншот: ОЛХ

Цены на "Сегу" и картриджы для нее. Скриншот: ОЛХ

Отдельно покупка картриджей обойдется дороже. Их цена — от 350 гривен, в зависимости от игр и их количества.

Цена на картриджы для "Сеги" в 2026. Скриншот: OSU

К слову, в 2000-х приставка Sega Mega Drive стоила около 150–300 грн, в зависимости от комплектации и состояния.

Почему приставки возвращаются в моду

Дело далеко не только в ностальгии. Старые игры, которые были на "Сеге", отличаются простыми правилами, не требуют подключения к сети, внутриигровых покупок или долгого освоения.

Для молодежи игра на приставке становится способом отдохнуть от цифрового пространства и социальных сетей.

Помимо всего прочего, у ретрогейминга есть своя эстетика. Старые приставки, картриджы, становятся частью интерьера и коллекций.

Таким образом, Sega Mega Drive превращается из забытой приставки из 90-х в полноценный ретроатрибут, которым интересуется в то поколение, которое не застало период ее расцвета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, зачем молодежь скупает "раскладушки" из 2000-х.