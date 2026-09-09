Забудьте про вішалки: як правильно зберігати светри

Даний тип одягу краще складати, а не вішати

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Вішати светри на вішаки зручно для огляду та економії полиць, але важка в’язка швидко розтягується під власною вагою. Складання — найкращий вибір для більшості моделей (від фактурних джемперів до водолазок).

Про те, як правильно зберігати светри, розповідає msn. За інформацією джерела, можна повісити цей тип одягу на вішалку, проте слід розуміти ризики.

Головні ризики зберігання на вішалці: Щільні светри деформуються у плечах та горловині під впливом гравітації. Виняток — тільки найтонші й найлегші кофти на м’яких поролонових плічках.

Безпечний спосіб повісити светр

Складіть светр навпіл вертикально так, щоб рукави збіглися. Розкладіть светр на рівній поверхні та розгладьте всі складки. Покладіть зверху на светр оксамитову або аналогічну вішалку, що не ковзає, розташувавши гачок ближче до манжети рукава і між рукавами й основною частиною виробу. Нижня поперечина вішалки повинна бути ближче до вирізу горловини. Перекиньте ручки через верхню частину вішалки, заправивши їх під нижню перекладину. Це закріпить рукав дома. Повторіть те саме з основною частиною светра, перекинувши її через нижню перекладину з того боку гачка, яка протилежна рукаву.

Організація простору

Зона зберігання: На полицях, в ящиках комода або скринях трикотаж зберігається найдовше.

На полицях, в ящиках комода або скринях трикотаж зберігається найдовше. Економія місця: Використовуйте органайзери, чохли підкроватні або банкетки з контейнерами.

Використовуйте органайзери, чохли підкроватні або банкетки з контейнерами. Сезонний обмін: Несезонні речі прибирайте на найдальші полиці.

Важливі нюанси догляду

Жодного дроту: Відразу знімайте речі з тонких вішалок з хімчистки.

Відразу знімайте речі з тонких вішалок з хімчистки. Захист від затягувань: Не зберігайте трикотаж поруч із блискавками, паєтками або на необробленому дереві.

Не зберігайте трикотаж поруч із блискавками, паєтками або на необробленому дереві. Бережне сушіння: Використовуйте сушарку. Дотримуйтесь вказівок на етикетці светра по правильному пранню, оскільки волокна найбільш схильні до пошкоджень у вологому стані.

Як правильно зберігати светри/Інфографіка: ШІ

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у театрах освіжають костюми без прання. Простий лайфхак допомагає швидко освіжити тканину та знизити неприємні запахи.