Забудьте про вешалки: как правильно хранить свитера
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Данный тип одежды лучше складывать, а не вешать
Вешать свитера на плечики удобно для обзора и экономии полок, но тяжелая вязка быстро растягивается под собственным весом. Складывание — лучший выбор для большинства моделей (от фактурных джемперов до водолазок).
О том как правильно хранить свитера, рассказывает msn. По информации источника, можно повесить данный тип одежды на вешалку, однако следует понимать риски.
Главные риски хранения на вешалке: Плотные свитера деформируются в плечах и горловине под воздействием гравитации. Исключение — только самые тонкие и легкие кофты на мягких поролоновых плечиках.
Безопасный способ повесить свитер
- Сложите свитер пополам вертикально так, чтобы рукава совпали.
- Разложите свитер на ровной поверхности и разгладьте все складки.
- Положите сверху на свитер бархатную или аналогичную нескользящую вешалку, расположив крючок ближе к манжете рукава и между рукавами и основной частью изделия. Нижняя перекладина вешалки должна находиться ближе к вырезу горловины.
- Перекиньте ручки через верхнюю часть вешалки, заправив их под нижнюю перекладину. Это закрепит рукав на месте.
- Повторите то же самое с основной частью свитера, перекинув ее через нижнюю перекладину с той стороны крючка, которая противоположна рукаву.
Организация пространства
- Зона хранения: На полках, в ящиках комода или сундуках трикотаж сохраняется дольше всего.
- Экономия места: Используйте органайзеры, подкроватные чехлы или банкетки с контейнерами.
- Сезонный обмен: Несезонные вещи убирайте на самые дальние полки.
Важные нюансы ухода
- Никакой проволоки: Сразу снимайте вещи с тонких вешалок из химчистки.
- Защита от затяжек: Не храните трикотаж рядом с молниями, пайетками или на необработанном дереве.
- Бережная сушка: Используйте сушилку. Следуйте инструкциям на этикетке свитера по правильной стирке, так как волокна наиболее подвержены повреждениям во влажном состоянии.
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