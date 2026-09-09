Забудьте про вешалки: как правильно хранить свитера

Данный тип одежды лучше складывать, а не вешать

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Вешать свитера на плечики удобно для обзора и экономии полок, но тяжелая вязка быстро растягивается под собственным весом. Складывание — лучший выбор для большинства моделей (от фактурных джемперов до водолазок).

О том как правильно хранить свитера, рассказывает msn. По информации источника, можно повесить данный тип одежды на вешалку, однако следует понимать риски.

Главные риски хранения на вешалке: Плотные свитера деформируются в плечах и горловине под воздействием гравитации. Исключение — только самые тонкие и легкие кофты на мягких поролоновых плечиках.

Безопасный способ повесить свитер

Сложите свитер пополам вертикально так, чтобы рукава совпали. Разложите свитер на ровной поверхности и разгладьте все складки. Положите сверху на свитер бархатную или аналогичную нескользящую вешалку, расположив крючок ближе к манжете рукава и между рукавами и основной частью изделия. Нижняя перекладина вешалки должна находиться ближе к вырезу горловины. Перекиньте ручки через верхнюю часть вешалки, заправив их под нижнюю перекладину. Это закрепит рукав на месте. Повторите то же самое с основной частью свитера, перекинув ее через нижнюю перекладину с той стороны крючка, которая противоположна рукаву.

Организация пространства

Зона хранения: На полках, в ящиках комода или сундуках трикотаж сохраняется дольше всего.

На полках, в ящиках комода или сундуках трикотаж сохраняется дольше всего. Экономия места: Используйте органайзеры, подкроватные чехлы или банкетки с контейнерами.

Используйте органайзеры, подкроватные чехлы или банкетки с контейнерами. Сезонный обмен: Несезонные вещи убирайте на самые дальние полки.

Важные нюансы ухода

Никакой проволоки: Сразу снимайте вещи с тонких вешалок из химчистки.

Сразу снимайте вещи с тонких вешалок из химчистки. Защита от затяжек: Не храните трикотаж рядом с молниями, пайетками или на необработанном дереве.

Не храните трикотаж рядом с молниями, пайетками или на необработанном дереве. Бережная сушка: Используйте сушилку. Следуйте инструкциям на этикетке свитера по правильной стирке, так как волокна наиболее подвержены повреждениям во влажном состоянии.

Как правильно хранить свитера/Инфографика: ИИ

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