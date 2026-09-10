Усі банкноти євро замінять: як вони виглядатимуть і що робити українцям з нинішніми? (фото, відео)

Це вперше з моменту запуску євро в обіг

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Офіційна валюта Євросоюзу буде змінена. Європейський центральний банк (ЄЦБ) вже розпочав вирішальний етап роботи над новою серією грошей, яка незабаром потрапить до гаманців сотень мільйонів європейців.

Докладніше про те, що саме зміниться і як бути з діючими банкнотами, розповіло видання Fakt.

Що відомо про нові банкноти?

Станом на сьогодні центральний банк Європи представив 10 фінальних проєктів нових євро. Кожен з них — це повна серія банкнот номіналом від 5 до 200 євро. Проєкти ґрунтуються на двох основних напрямках — "Європейська культура і наука" та "Річки й птахи".

До першої групи увійшли банкноти із зображенням Марії Склодовської-Кюрі, Марії Каллас, Людвіга ван Бетховена, Мігеля де Сервантеса, Леонардо да Вінчі та Берти фон Зуттнер. Друга група проєктів представляє європейські річки, птахів та характерні ландшафти.

Тепер залишилось дочекатися завершення голосування громадян щодо запропонованих варіантів. Онлайн-опитування щодо десяти проєктів проводиться серед усіх мешканців країн ЄС і доступне на сайті ЄЦБ.

Громадське обговорення триватиме до 21 вересня 2026 року. Паралельно буде проведе опитування серед громадян єврозони.

Коли нові банкноти увійдуть в обіг?

Запропоновано два принципово різних підходи

Очікується, що наприкінці 2026 року буде ухвалено остаточне рішення щодо зовнішнього вигляду нових банкнот. Рішення ґрунтуватиметься на висновках журі графічного конкурсу, технічній оцінці та результатах обох опитувань громадської думки.

За попередніми оцінками, банкноти нової серії увійдуть в обіг у наступні роки. Це буде перша з моменту введення євро в обіг у 2002 році повна зміна дизайну.

При цьому ЄЦБ запевняє, що нинішні банкноти євро збережуть свою вартість і залишатимуться в обігу паралельно з новою серією. Їх поступово вилучатимуть із використання.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "Телеграф", 2000 гривень уже в обігу. Чи справді Україні потрібна нова купюра.