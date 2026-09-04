2000 гривень уже в обігу. Чи справді Україні потрібна нова купюра

Новий номінал має спростити готівкові розрахунки

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В Україні з 4 вересня в обіг вводиться нова банкнота номіналом 2000 гривень. Серед причин введення — збільшення витрат та цін. Великою купюрою простіше розрахуватись, їх легше перевозити тощо. Та вона може виявитися не дуже потрібною.

Таку думку "Телеграфу" в коментарі висловив віцепрезидент ICC Ukraine (Українського національного комітету Міжнародної торгової палати) з питань оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Олексієнко. На його думку, купюра в 1000 гривень досі зручна для інкасації та ведення фінансових операцій. Він висловив сумнів, що введення купюри в 2000 грн буде корисним.

З 2019 року ціни на товари зросли більш ніж удвічі, відповідно збільшилася грошова маса в обігу. Купюра у 1000 гривень зручна для інкасації, зберігання та розрахунків, спрощує розрахункові операції. Я не думаю, що введення в обіг купюри у 2000 гривень матиме якусь значну користь Дмитро Олексієнко, віцепрезидент ICC Ukraine з питань оподаткування, обліку та аудиту

2000 гривень/ Фото: bank.gov.ua

Олексієнко акцентував, що у Європі великі номінали у 200 та 500 євро не є популярними та іноді навіть не можуть бути використані як платіжний засіб. Тож в кого такі купюри є — намагаються їх позбутись. Що ж до України, експерт наголосив, що 2000 грн — це приблизно 40 євро і введення купюри не змінить ситуацію.

На думку експерта, було б логічніше ввести купюру номіналом 5000 гривень, проте і це питання не є невідкладним. "Однак найближчими роками це точно доведеться зробити", — зауважує Олексієнко. Додамо, Нацбанк наголошував — наразі 2000 грн вважається оптимальним найвищим номіналом з огляду на економічні чинники.

2000 гривень/ Фото: Андрій Пишний/Facebook

Раніше "Телеграф" розповідав, чим особлива нова купюра 2000 гривень. Окрім національних символів банкнота примітна використанням особливого типу захисту.