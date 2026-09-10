Все банкноты евро заменят: как они будут выглядеть и что делать украинцам с нынешними? (фото, видео)

Это впервые с момента запуска евро в обращение

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Официальная валюта Евросоюза будет изменена. Европейский центральный банк (ЕЦБ) уже начал решающий этап работы над новой серией денег, которая вскоре попадет в кошельки сотен миллионов европейцев.

Подробнее о том, что именно изменится и как быть с действующими банкнотами, рассказало издание Fakt.

Что известно о новых банкнотах?

На сегодня центральный банк Европы представил 10 финальных проектов новых евро. Каждый из них – это полная серия банкнот номиналом от 5 до 200 евро. Проекты основываются на двух основных направлениях — "Европейская культура и наука" и "Реки и птицы".

В первую группу вошли банкноты с изображением Марии Склодовской-Кюри, Марии Каллас, Людвига ван Бетховена, Мигеля де Сервантеса, Леонардо да Винчи и Берты фон Зуттнер. Вторая группа проектов представляет европейские реки, птицы и характерные ландшафты.

Теперь осталось дождаться завершения голосования граждан по предложенным вариантам. Онлайн-опрос по десяти проектам проводится среди всех жителей стран ЕС и доступен на сайте ЕЦБ.

Общественное обсуждение продлится до 21 сентября 2026 года. Параллельно будет проведен опрос среди граждан еврозоны.

Когда новые банкноты войдут в обращение?

Предложены два принципиально разных подхода

Ожидается, что в конце 2026 года будет принято окончательное решение по внешнему виду новых банкнот. Решение будет основываться на выводах жюри графического конкурса, технической оценке и результатах обоих опросов общественного мнения.

По предварительным оценкам, банкноты новой серии войдут в обращение в последующие годы. Это будет первое с момента введения евро в обращение в 2002 году полное изменение дизайна.

При этом ЕЦБ уверяет, что нынешние банкноты евро сохранят свою ценность и будут оставаться в обращении параллельно с новой серией. Их будут постепенно изымать из использования.

Напомним, как сообщал ранее "Телеграф", 2000 гривен уже в обращении. Действительно ли Украине нужна новая купюра.