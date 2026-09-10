У McDonald’s проблеми з постачанням. Звідки мережа бере м’ясо для бургерів (карта)

Чому в McDonald’s зникли деякі страви

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McDonald’s в Україні тимчасово скоротив меню в частині ресторанів. У компанії пояснили це проблемами з постачанням, які виникають через часті та тривалі повітряні тривоги.

На офіційній сторінці McDonald’s Україна в Instagram зазначили, що асортимент у різних ресторанах зараз може відрізнятися. "Телеграф" з’ясував, звідки компанія отримує яловичину для своїх бургерів.

Чому в McDonald’s не все є в меню

Причину тимчасових змін у компанії пов’язують саме з логістикою.

"Через часті й тривалі повітряні тривоги ми стикаємося із затримками у постачанні продукції до ресторанів", — повідомили в McDonald’s Україна.

Офіційна заява McDonald’s

Через це частина ресторанів перейшла на скорочене меню. Такий підхід дозволяє мережі зберігати доступність найбільш популярних страв навіть тоді, коли окремі поставки затримуються.

У McDonald’s зазначають, що асортимент може відрізнятися залежно від ресторану. Актуальне меню можна перевірити у застосунку мережі, сервісах партнерів із доставки або безпосередньо в закладі.

Де виготовляють м’ясо для бургерів

Як повідомляють в компанії, яловичі біфштекси для McDonald’s виготовляють на заводі в Козятині Вінницької області.

Виробництвом займається OSI Food Solutions Ukraine — компанія групи OSI, яка постачає McDonald’s м’ясні напівфабрикати в Україні з 2003 року. Біфштекси складаються зі 100% яловичини. Сіль та перець додають уже після смаження, а під час приготування не використовують олію.

Російські війська регулярно атакують складські комплекси та логістичні центри в різних регіонах України. Козятин та район періодично опиняються у повідомленнях моніторингових каналів через рух російських безпілотників. Повітряні сили України також повідомляли про БпЛА, які рухалися в напрямку міста.

Повідомлення від Повітряних Сил ЗСУ

При цьому повідомлень у ЗМІ про влучання по складах чи промислових об’єктах у Козятині останнім часом не було.

Коли меню повернуть

У мережі не говорять про остаточне вилучення окремих страв. Йдеться про тимчасове скорочення асортименту в тих ресторанах, де виникають проблеми з поставками.

Позиції повертатимуть до меню поступово, щойно компанія зможе забезпечити їх стабільне постачання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які міжнародні компанії постраждали від російських атак в Україні.