По п'ять годин і більше: чим займаються працівники McDonald's під час повітряних тривог

Деякі ресторани мережі йдуть на незвичні кроки через російський терор

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Через постійні повітряні тривоги в Україні повністю зупиняється економічна діяльність. І ресторани мережі McDonald's не виключення.

Про це розповіла працівниця закладу в соціальній мережі Threads. За її словами, іноді адміністрація ресторану йде на радикальні кроки і відпускає працівників додому.

У дівчини запитали, що робить персонал під час повітряних тривог. А, якщо тривога лунає пʼять годин і більше, чи працівники сидять в укритті McDonald's весь цей час.

"Так. Хіба що у нас прийняли рішення, що якщо тривога до 20-ї ми не відчиняємось і відпускають усіх працівників, окрім тих, які відповідають за закриття ресторану", — відповіла працівниця фастфуду.

Пост дівчини

Чи працюють ресторани вночі?

Як повідомляв "Телеграф", ресторани мережі McDonald’s в Україні працюють навіть вночі. В цей час працівники мережі ретельно прибирають приміщення ресторану та готують його до ранкового відкриття. За словами працівниці закладу, підготовка до робочого дня триває навіть під час повітряних тривог, якщо це безпечно для людей.

"Нічні зміни є у всіх ресторанах. Оскільки вночі ресторан ретельно прибирається, та підготовлюється до ранкового відкриття. У разі оголошення ПТ (повітряної тривоги — ред.) — всі негайно проходять в укриття, в ночі, коли відбуваються масовані обстріли — на прибирання (яке займає всю ніч) лишається зовсім мало часу, але робота виконується", — пояснила співробітниця фастфуду.

Ресторан McDonald’s. Фото McDonald’s

Раніше "Телеграф" розповідав, яким було відкриття першого в СРСР McDonald’s 35 років тому в Києві і які були ціни.