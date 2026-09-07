Від Puma до Coca-Cola: які міжнародні компанії постраждали від російських атак в Україні

Знищені склади та пошкоджені фабрики

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Російська атака 7 вересня спричинила пожежу на тютюновій фабриці у Прилуках на Чернігівщині. Підприємство входить до міжнародної групи British American Tobacco (BAT), яка виробляє тут, зокрема, сигарети Dunhill, Kent, Pall Mall, Vogue та Rothmans.

Це далеко не єдиний випадок, коли російські удари зачіпали підприємства, склади та логістичну інфраструктуру міжнародних компаній в Україні. "Телеграф" розповідає, які ще міжнародні бренди та компанії постраждали від російських атак.

Одна з найбільших атак на бізнесову інфраструктуру відбулася в ніч проти 5 серпня 2026 року. Тоді російські ракети та дрони вдарили по складах і логістичних центрах у Києві та Київській області.

Puma — Німеччина

Puma — німецький виробник спортивного одягу, взуття та спорядження.

У ніч проти 5 серпня російська балістична атака повністю знищила логістичний комплекс, де зберігалися товари Puma. Про це повідомило українське представництво компанії.

Попередня оцінка вартості знищених товарних запасів перевищила 12 млн євро. У компанії попередили, що через втрату складу в Україні могли виникнути перебої з окремими товарами на кілька тижнів або навіть місяців.

Логотип компанії Puma

Liqui Moly — Німеччина

Liqui Moly — німецький виробник моторних олив, мастильних матеріалів та автомобільної хімії.

У ніч проти 5 серпня російський удар повністю знищив центральний склад продукції Liqui Moly в Україні. Про це повідомив офіційний імпортер бренду.

За словами компанії, співробітники не постраждали, однак було знищено тонни продукції. Наразі компанія перебудовує логістику та шукає альтернативні шляхи постачання.

Логотип компанії Liqui Moly

Toyota — Японія

Toyota — японський автовиробник. В Україні компанія працює через Toyota Україна, яка є імпортером та дистриб'ютором автомобілів Toyota і Lexus.

У ніч проти 5 серпня російська атака знищила склад запасних частин та супутніх товарів Toyota Україна. Про втрату складу компанія повідомила на своєму офіційному ресурсі.

Після атаки компанія заявила, що працює над відновленням логістичних ланцюгів і постачанням запчастин до дилерської мережі.

Логотип компанії Toyota

Bosch — Німеччина

Bosch — німецький технологічний концерн, який працює, зокрема, у сфері автомобільних компонентів, побутової техніки та промислових технологій.

Під час російської атаки в ніч проти 5 серпня був повністю зруйнований склад логістичного партнера Bosch Ukraine. На ньому зберігалася продукція одразу кількох напрямів компанії.

У Bosch повідомили, що, за попередніми даними, вся продукція компанії, яка перебувала на складі, була знищена.

Логотип компанії Bosch

Mondelez, PepsiCo та Coca-Cola: під ударом виробництва

Російські атаки зачепили не лише логістику, а й безпосередньо виробничі підприємства міжнародних харчових корпорацій.

Mondelez International — США

Mondelez International — американська харчова корпорація, якій належать бренди Oreo, Milka, Toblerone, Ritz та інші.

Її фабрика у Тростянці на Сумщині серйозно постраждала ще у 2022 році під час російської окупації та бойових дій. Компанія згодом відбудувала підприємство: виробництво шоколаду відновили частково у 2023 році, а випуск Oreo — у 2024-му.

Однак на цьому історія не завершилася.

У ніч проти 21 лютого 2026 року росіяни вдруге від початку повномасштабної війни вдарили по фабриці Mondelez International у Тростянці. Ракета влучила в одну з виробничих будівель підприємства, частково зруйнувавши її. Загиблих не було, повідомили в компанії

Продукція Mondelez International

PepsiCo — США

PepsiCo — американська корпорація, що виробляє напої, снеки та харчові продукти. В Україні компанія представлена, зокрема, брендами Pepsi, 7UP, Mirinda, Lay's, Sandora та "Садочок".

29 серпня 2026 року російська атака пошкодила виробничий об'єкт PepsiCo у Миколаївській області. Компанія підтвердила пошкодження, але не назвала його точний масштаб. PepsiCo оцінює масштаб пошкоджень і вживає заходів для відновлення постачання продукції.

Продукція PepsiCo

Coca-Cola — США

Coca-Cola — американський бренд безалкогольних напоїв. В Україні виробництвом займається Coca-Cola Beverages Ukraine.

3 вересня 2026 року російський дрон атакував підприємство Coca-Cola у Великій Димерці на Київщині. За даними Reuters, удар пошкодив завод, а працівники не постраждали.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи атаку, заявив:

"Це чіткий російський сигнал Америці. Росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство".

За попередніми даними, дрон влучив у склад готової продукції. Точний масштаб пошкоджень виробничих потужностей наразі не оприлюднено.

Продукція Coca-Cola Beverages Ukraine

Raben, Cargill та Philip Morris: ще кілька великих втрат

Raben — Нідерланди

Raben Group — міжнародна логістична компанія, яка працює в Україні через Raben Ukraine.

Її логістичний об'єкт у Броварах постраждав під час масштабної атаки 5 серпня. На території комплексу виникла велика пожежа.

Через знищення складу постраждали також товари інших міжнародних компаній. Зокрема, за даними джерела в Nestlé, на складі Raben зберігалася продукція Purina та товарів українського бізнесу Kulinaria — "Торчин", "Мівіна" та інших.

Логістична компанія Raben

Cargill — США

Cargill — американська агропродовольча корпорація, один із найбільших світових трейдерів зерном та іншими сільськогосподарськими товарами.

У квітні 2026 року російські дрони атакували зерновий термінал на півдні України, пов'язаний із Cargill. За даними The New York Times, сім безпілотників влучили в об'єкт приблизно за три хвилини., пошкодивши інфраструктуру та спричинивши пожежу.

Точну суму збитків Cargill публічно не розкривала.

Корпорація Cargill

Philip Morris — США

Philip Morris International — американська тютюнова корпорація. В Україні компанія виробляє тютюнову продукцію та після початку повномасштабної війни перенесла частину виробництва з Харківщини до Львівської області.

30 січня 2026 року російська ракета влучила в об'єкт Philip Morris у передмісті Харкова. Пожежа охопила понад 5 тис. квадратних метрів, а будівля зазнала значних пошкоджень.

На момент атаки харківська фабрика вже не працювала з 24 лютого 2022 року.

Через майже місяць після удару компанія оцінювала збитки щонайменше у 16 млн доларів. За словами фінансового директора Philip Morris Ukraine, ця сума включала пошкодження будівель та сировини.

Логотип компанії Philip Morris

Втім, наведений перелік далеко не повний. Російські атаки регулярно завдають збитків і українським компаніям — від виробників та торговельних мереж до логістичних операторів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Росія вдарила по логістичному об’єкту у Києві.