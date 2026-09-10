В McDonald’s проблемы со снабжением. Откуда сеть берет мясо для бургеров (карта)

Почему в McDonald’s исчезли некоторые блюда

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McDonald’s в Украине временно сократило меню в части ресторанов. В компании объяснили это проблемами поставок, которые возникают из-за частых и длительных воздушных тревог.

На официальной странице McDonald’s Украина в Instagram отметили, что ассортимент в разных ресторанах сейчас может отличаться. "Телеграф" выяснил, откуда компания получает говядину для своих бургеров.

Почему у McDonald’s не все есть в меню

Причину временных изменений в компании связывают именно с логистикой.

"Из-за частых и длительных воздушных тревог мы сталкиваемся с задержками в поставке продукции в рестораны", — сообщили в McDonald’s Украина.

Официальное заявление McDonald’s

Поэтому часть ресторанов перешла на сокращенное меню. Такой подход позволяет сети сохранять доступность наиболее популярных блюд, даже если отдельные поставки задерживаются.

В McDonald’s отмечают, что ассортимент может отличаться в зависимости от ресторана. Актуальное меню можно проверить в приложении сети, сервисах партнеров по доставке или непосредственно в заведении.

Где производят мясо для бургеров

Как сообщают в компании, говяжьи бифштексы для McDonald’s изготавливают на заводе в Козятине Винницкой области.

Производством занимается OSI Food Solutions Ukraine — компания группы OSI, поставляющая McDonald’s мясные полуфабрикаты в Украину с 2003 года. Бифштексы состоят из 100% говядины. Соль и перец добавляют после жарки, а во время приготовления не используют масло.

Российские войска регулярно атакуют складские комплексы и логистические центры в разных регионах Украины. Козятин и район периодически оказываются в сообщениях мониторинговых каналов из-за движения российских беспилотников. Воздушные силы Украины также сообщали о БПЛА, двигавшихся в направлении города.

Воздушных Сил ВСУ

При этом сообщений в СМИ о попадании по складам или промышленным объектам в Козятине в последнее время не было.

Когда меню вернут

В сети не говорят об окончательном извлечении отдельных блюд. Речь идет о временном сокращении ассортимента в ресторанах, где возникают проблемы с поставками.

Позиции будут возвращать в меню постепенно, как только компания сможет обеспечить их стабильную поставку.

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