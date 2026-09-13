Поляки випускають "Мівіну" зі смаком борщу: яка вона на смак і яка ціна в Україні

Що входить до складу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Польщі продають незвичний суп швидкого приготування зі смаком традиційного червоного борщу. Продукт від Vifon містить сушений буряк, майоран, паприку та інші спеції, які мають відтворювати характерний смак популярної страви.

В Україні така новинка також з'явилася у продажу. "Телеграф" розповідає, що входить до складу супу та скільки він коштує у Польщі й Україні.

Борщ, який можна приготувати за кілька хвилин

Виробник робить ставку не просто на овочевий суп, а саме на впізнаваний пряний смак борщу з майораном.

Порція важить 67 грамів. Щоб приготувати суп, достатньо залити його гарячою водою та зачекати кілька хвилин.

Суп швидкого приготування зі смаком борщу Vifon

За смаком продукт має нагадувати борщ — він насичений, із помітною кислинкою та ароматом спецій. Сушений буряк відповідає за характерний колір і частину смаку, а майоран додає впізнавану пряну ноту.

Що поклали всередину

Склад продукту значно простіший, ніж у традиційного борщу. Основу смакового профілю створюють сушений буряк, овочі та спеції.

В упаковці можна знайти:

сушений буряк;

картопляний крохмаль;

сіль і цукор;

сушену моркву та цибулю;

майоран;

паприку;

перець;

дріжджовий екстракт;

лимонну кислоту;

ароматизатор.

У Польщі дешевше, ніж в Україні

У Польщі упаковка такого супу продається приблизно за 2,95 злотих.

В Україні така "мівіна" також з'явився у продажу, але ціна суттєво вища — близько 78 гривень за упаковку.

Ціна в Україні

Довідка: "Мівіна" — це назва окремої торгової марки, а не загальна назва локшини чи супів швидкого приготування.

Втім, для багатьох українців слово "Мівіна" давно стало побутовим позначенням локшини швидкого приготування та подібних продуктів.

Таким чином, одна й та сама незвична страва може коштувати українському покупцеві у кілька разів дорожче. При цьому на українському ринку подібних супів саме зі смаком борщу не так багато.

Для тих, хто звик до класичного борщу, це радше гастрономічний експеримент, ніж повноцінна заміна домашньої страви. Але як варіант швидкого гарячого супу з буряковим і пряним смаком продукт справді може зацікавити українських покупців.

Раніше "Телеграф" розповіда у якої вермішелі насправді кращий склад.