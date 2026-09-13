Поляки выпускают "Мивину" со вкусом борща: какая она по вкусу и какая цена в Украине
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Что входит в состав
В Польше продают необычный суп быстрого приготовления со вкусом традиционного красного борща. Продукт от Vifon содержит сушеную свеклу, майоран, паприку и другие специи, которые должны воспроизводить характерный вкус популярного блюда.
В Украине такая новинка также появилась в продаже. "Телеграф" рассказывает, что входит в состав супа, какой он на вкус и сколько стоит в Польше и Украине.
Борщ, который можно приготовить за несколько минут
Производитель делает ставку не просто на овощной суп, а именно на узнаваемый пряный вкус борща с майораном.
Порция весит 67 г. Чтобы приготовить суп, достаточно залить его горячей водой и подождать несколько минут.
По вкусу продукт должен напоминать борщ — он насыщенный, с заметной кислинкой и ароматом специй. Сушеная свекла отвечает за характерный цвет и часть вкуса, а майоран добавляет узнаваемую пряную ноту.
Что положили внутрь
Состав продукта значительно проще, чем у традиционного борща. Основу вкусового профиля создают сушеная свекла, овощи и специи.
В упаковке можно найти:
- сушеную свеклу;
- картофельный крахмал;
- соль и сахар;
- сушеную морковь и лук;
- майоран;
- паприку;
- перец;
- дрожжевой экстракт;
- лимонную кислоту;
- ароматизатор.
В Польше дешевле, чем в Украине
В Польше упаковка такого супа продается примерно за 2,95 злотых.
В Украине такая "мивина" также появилась в продаже, но ее цена существенно выше — около 78 гривен за упаковку.
Справка:"Мивина" — это название отдельной торговой марки, а не общее название лапши или супов быстрого приготовления.
Впрочем, для многих украинцев слово "Мивина" давно стало бытовым обозначением лапши быстрого приготовления и подобных продуктов.
Таким образом, одно и то же необычное блюдо может стоить украинскому покупателю в несколько раз дороже. При этом на украинском рынке подобных супов именно со вкусом борща не так много.
Для тех, кто привык к классическому борщу, это скорее гастрономический эксперимент, чем полноценная замена домашнему блюду. Но как вариант быстрого горячего супа со свекольным и пряным вкусом продукт действительно может заинтересовать украинских покупателей.
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