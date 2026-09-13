Поляки выпускают "Мивину" со вкусом борща: какая она по вкусу и какая цена в Украине

Что входит в состав

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В Польше продают необычный суп быстрого приготовления со вкусом традиционного красного борща. Продукт от Vifon содержит сушеную свеклу, майоран, паприку и другие специи, которые должны воспроизводить характерный вкус популярного блюда.

В Украине такая новинка также появилась в продаже. "Телеграф" рассказывает, что входит в состав супа, какой он на вкус и сколько стоит в Польше и Украине.

Борщ, который можно приготовить за несколько минут

Производитель делает ставку не просто на овощной суп, а именно на узнаваемый пряный вкус борща с майораном.

Порция весит 67 г. Чтобы приготовить суп, достаточно залить его горячей водой и подождать несколько минут.

Суп быстрого приготовления со вкусом борща Vifon

По вкусу продукт должен напоминать борщ — он насыщенный, с заметной кислинкой и ароматом специй. Сушеная свекла отвечает за характерный цвет и часть вкуса, а майоран добавляет узнаваемую пряную ноту.

Что положили внутрь

Состав продукта значительно проще, чем у традиционного борща. Основу вкусового профиля создают сушеная свекла, овощи и специи.

В упаковке можно найти:

сушеную свеклу;

картофельный крахмал;

соль и сахар;

сушеную морковь и лук;

майоран;

паприку;

перец;

дрожжевой экстракт;

лимонную кислоту;

ароматизатор.

В Польше дешевле, чем в Украине

В Польше упаковка такого супа продается примерно за 2,95 злотых.

В Украине такая "мивина" также появилась в продаже, но ее цена существенно выше — около 78 гривен за упаковку.

Цена в Украине

Справка:"Мивина" — это название отдельной торговой марки, а не общее название лапши или супов быстрого приготовления.

Впрочем, для многих украинцев слово "Мивина" давно стало бытовым обозначением лапши быстрого приготовления и подобных продуктов.

Таким образом, одно и то же необычное блюдо может стоить украинскому покупателю в несколько раз дороже. При этом на украинском рынке подобных супов именно со вкусом борща не так много.

Для тех, кто привык к классическому борщу, это скорее гастрономический эксперимент, чем полноценная замена домашнему блюду. Но как вариант быстрого горячего супа со свекольным и пряным вкусом продукт действительно может заинтересовать украинских покупателей.

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