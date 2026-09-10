Забудьте про фен і окріп: безпечні способи зменшити розмір взуття в домашніх умовах

Прості способи позбутися проблеми

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Замовлення взуття в інтернеті або покупка на розпродажі нерідко закінчується тим, що пара виявляється завеликою. Ідеальний варіант — повернути або обміняти пару. Але якщо зробити це неможливо, є способи зменшити розмір без шкоди для ніг та самого взуття.

Як зазначається на сайті взуттєвої фірми Rieker, допускається носити взуття не більше ніж на один розмір. Якщо запас більший, жодні хитрощі не врятують від ковзання ноги, мозолів та зміни ходи.

Для дорослих вільний простір перед пальцями має становити не менше 10 міліметрів, а для дітей рекомендований запас становить від 12 до 15 міліметрів (половина цієї відстані йде на рух пальців, половина — на ріст стопи).

Як зменшити розмір взуття

Найнадійніший спосіб скоригувати обсяг закритого взуття – заповнити внутрішній простір спеціальними аксесуарами.

Анатомічні устілки з піни з ефектом пам'яті. Вони товщі за звичайні текстильні устілки, піднімають стопу і заповнюють зайвий об'єм, додаючи комфорту під час ходьби. Звичайні та спортивні устілки можна легко підрізати за формою, а ось гелеві та ортопедичні варіанти підрізати не можна — їх обирають суворо за розміром.

Вони товщі за звичайні текстильні устілки, піднімають стопу і заповнюють зайвий об'єм, додаючи комфорту під час ходьби. Звичайні та спортивні устілки можна легко підрізати за формою, а ось гелеві та ортопедичні варіанти підрізати не можна — їх обирають суворо за розміром. П'яткові та носочні вкладиші. Якщо нога випадає тільки ззаду, на задник можна приклеїти м'який шкіряний або силіконовий підп'ятник. Якщо ж взуття широке в передній частині, можна використати м'які пінопластові або гелеві вставки для носка.

Фото згенеровано ШІ, колаж "Телеграфу"

Друга пара шкарпеток. Швидкий домашній метод, який підходить виключно як тимчасовий захід для масивних зимових чи робочих черевиків.

У соцмережах часто радять сушити намокле шкіряне взуття феном просто на нозі або опускати силіконові сабо в окріп. Експерти не рекомендують проводити такі експерименти.

Пряме інтенсивне нагрівання руйнує клейові з'єднання, деформує форму взуття, залишає плями на матеріалі та робить шкіру грубою. Тому безпечний шлях лише один — використання якісних устілок та м'яких вкладишів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно підготувати літнє взуття до "зимовки" у шафі.