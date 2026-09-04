Літнє взуття може не пережити кілька місяців у шафі: як правильно підготувати до "зимівлі"

Прості правила, завдяки яким пара довше виглядатиме як нова

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Здавалося б, наприкінці сезону достатньо протерти взуття й поставити його в шафу. Насправді саме така звичка може зіграти злий жарт із улюбленою парою — наступного сезону на ній можуть з’явитися деформації, плями або неприємний запах.

Перед тривалим зберіганням взуття потрібно очистити, добре висушити та правильно запакувати. "Телеграф" розповість, що варто зробити перед тим, як прибрати пару до наступного сезону.

Не ховайте взуття брудним

Пісок, пил і сліди поту, які залишилися на взутті після сезону, краще прибрати одразу. За кілька місяців зберігання забруднення можуть стати значно складнішими для очищення.

Починати варто з підошви та верхньої частини взуття. Якщо на парі залишився бруд, його потрібно видалити до того, як взуття опиниться в коробці.

Шкіра, замша і нубук потребують різного догляду

Тут усе залежить від того, що саме ви ховаєте до шафи. Шкіряне взуття перед зберіганням варто добре очистити від пилу та бруду, а потім обробити спеціальним засобом для шкіри. Це допоможе привести пару до ладу після сезону й не залишати забруднення на кілька місяців.

А ось із замшею та нубуком краще бути обережнішими. Їх не варто рясно мочити або терти вологими губками — для очищення достатньо сухої щітки, яка допоможе прибрати пил, пісок та дрібні забруднення.

Є правило, яке не можна пропускати

Після очищення взуття необхідно повністю висушити. Саме цей етап особливо важливий перед тим, як прибрати пару на тривале зберігання.

Не варто запаковувати навіть трохи вологе взуття й одразу залишати його в закритій шафі. Спочатку воно має повністю просохнути.

Не складайте всі пари в одну купу

Після очищення не варто просто закинути всі пари в одну коробку й забути про них до наступного сезону. Взуття може потертися одне об одне, втратити форму або деформуватися під вагою інших пар.

Краще покласти кожну пару окремо — у рідну коробку або дихаючий тканинний мішок. Так вона не буде м’ятися серед іншого взуття і не припадатиме пилом під час зберігання.

Як підготувати взуття до зберігання. Інфографіка ШІ "Телеграф"

Перед тим, як закрити сезонне взуття до наступного року, варто витратити кілька хвилин на правильну підготовку. Чисте, сухе та окремо складене взуття має значно більше шансів пережити кілька місяців у шафі без неприємних сюрпризів.

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