Забудьте про фен и кипяток: безопасные способы уменьшить размер обуви в домашних условиях

Простые способы решить проблему

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Заказ обуви в интернете или покупка на распродаже нередко заканчивается тем, что пара оказывается велика. Идеальный вариант — вернуть или обменять пару. Но если сделать это невозможно, есть способы уменьшить размер без ущерба для ног и самой обуви.

Как отмечается на сайте обувной фирмы Rieker, допускается носить обувь не больше чем на один размер. Если запас больше, никакие уловки не спасут от соскальзывания ноги, мозолей и изменения походки.

Для взрослых свободное пространство перед пальцами должно составлять не менее 10 миллиметров, а для детей рекомендуемый запас составляет от 12 до 15 миллиметров (половина этого расстояния идет на движение пальцев, половина — на рост стопы).

Как уменьшить размер обуви

Самый надежный способ скорректировать объем закрытой обуви — заполнить внутреннее пространство специальными аксессуарами.

Анатомические стельки из пены с эффектом памяти. Они толще обычных текстильных стелек, приподнимают стопу и заполняют лишний объем, добавляя комфорта при ходьбе. Обычные и спортивные стельки можно легко подрезать по форме, а вот гелевые и ортопедические варианты подрезать нельзя — их выбирают строго по размеру.

Они толще обычных текстильных стелек, приподнимают стопу и заполняют лишний объем, добавляя комфорта при ходьбе. Обычные и спортивные стельки можно легко подрезать по форме, а вот гелевые и ортопедические варианты подрезать нельзя — их выбирают строго по размеру. Пяточные и носочные вкладыши. Если нога выпадает только сзади, на задник можно приклеить мягкий кожаный или силиконовый подпяточник. Если же обувь широка в передней части, можно использовать мягкие пенопластовые или гелевые вставки для носка.

Фото сгенерировано ИИ, коллаж "Телеграфа"

Вторая пара носков. Быстрый домашний метод, который подходит исключительно как временная мера для массивных зимних или рабочих ботинок.

В соцсетях часто советуют сушить намоченную кожаную обувь феном прямо на ноге или опускать силиконовые сабо в кипяток. Эксперты не рекомендуют проводить такие эксперименты.

Прямой интенсивный нагрев разрушает клеевые соединения, деформирует форму обуви, оставляет пятна на материале и делает кожу грубой. Поэтому безопасный путь только один — использование качественных стелек и мягких вкладышей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подготовить летнюю обувь к "зимовке" в шкафу.