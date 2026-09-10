Укр

Забудьте про фен и кипяток: безопасные способы уменьшить размер обуви в домашних условиях

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Туфли
Туфли. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простые способы решить проблему

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Заказ обуви в интернете или покупка на распродаже нередко заканчивается тем, что пара оказывается велика. Идеальный вариант — вернуть или обменять пару. Но если сделать это невозможно, есть способы уменьшить размер без ущерба для ног и самой обуви.

Как отмечается на сайте обувной фирмы Rieker, допускается носить обувь не больше чем на один размер. Если запас больше, никакие уловки не спасут от соскальзывания ноги, мозолей и изменения походки.

Для взрослых свободное пространство перед пальцами должно составлять не менее 10 миллиметров, а для детей рекомендуемый запас составляет от 12 до 15 миллиметров (половина этого расстояния идет на движение пальцев, половина — на рост стопы).

Как уменьшить размер обуви

Самый надежный способ скорректировать объем закрытой обуви — заполнить внутреннее пространство специальными аксессуарами.

  • Анатомические стельки из пены с эффектом памяти. Они толще обычных текстильных стелек, приподнимают стопу и заполняют лишний объем, добавляя комфорта при ходьбе. Обычные и спортивные стельки можно легко подрезать по форме, а вот гелевые и ортопедические варианты подрезать нельзя — их выбирают строго по размеру.
  • Пяточные и носочные вкладыши. Если нога выпадает только сзади, на задник можно приклеить мягкий кожаный или силиконовый подпяточник. Если же обувь широка в передней части, можно использовать мягкие пенопластовые или гелевые вставки для носка.
Анатомические стельки и вкладыши в обувь
Фото сгенерировано ИИ, коллаж "Телеграфа"
  • Вторая пара носков. Быстрый домашний метод, который подходит исключительно как временная мера для массивных зимних или рабочих ботинок.

В соцсетях часто советуют сушить намоченную кожаную обувь феном прямо на ноге или опускать силиконовые сабо в кипяток. Эксперты не рекомендуют проводить такие эксперименты.

Прямой интенсивный нагрев разрушает клеевые соединения, деформирует форму обуви, оставляет пятна на материале и делает кожу грубой. Поэтому безопасный путь только один — использование качественных стелек и мягких вкладышей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно подготовить летнюю обувь к "зимовке" в шкафу.

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#Обувь #Лайфхак