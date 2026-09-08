Не поспішайте купувати дорогі засоби: як прибрати неприємний запах із посудомийки

Позбутися проблеми дуже легко

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Практично кожен, хто регулярно користується посудомийною машиною, хоча б раз стикався з тим, що після завершення циклу миття з кухонної техніки йде затхлий запах. Навіть якщо техніка справно працює і тарілки після миття виглядають чистими, усередині з часом можуть накопичуватися залишки їжі, жир та інші забруднення.

Найчастіше джерело неприємного запаху розташоване у фільтрі, зливному отворі чи інших важкодоступних місцях. Залишки їжі поступово накопичуються, а в теплому й вологому середовищі починають розкладатися, через що всередині посудомийки з'являється стійкий сморід. Тому простого запуску звичайної програми миття іноді буває недостатньо — техніці потрібне додаткове очищення.

Про те, як позбутися неприємного запаху за допомогою простого домашнього засобу, розповіли на порталі Wprost.pl.

Насамперед варто перевірити фільтр посудомийної машини. Його необхідно зняти, ретельно промити під проточною водою та видалити всі застряглі залишки їжі. При цьому краще орієнтуватися на інструкцію виробника, оскільки спосіб зняття фільтра може відрізнятися у різних моделях.

Після цього можна додатково освіжити посудомийну машину за допомогою домашнього засобу із цедри лимона або апельсина та оцту. Приготувати його можна заздалегідь та зберігати у морозильній камері.

Ретельно вимийте лимон і зніміть цедру. Дрібно наріжте шкірку і розкладіть шматочки у форму для льоду. Залийте цедру оцтом та поставте форму в морозильну камеру до повного застигання.

Фото згенероване ШІ

Для профілактичного очищення посудомийної машини використовуйте один такий заморожений кубик. Запускайте цикл без посуду, розташувавши кубик так, щоб він не потрапив у фільтр і не заважав вільному обертанню розпилювачів води.

Але варто врахувати, що цей домашній засіб не замінює регулярне чищення посудомийної машини. Фільтр бажано очищати в міру забруднення, а при появі сильного або незвичного запаху додатково перевірити злив та інші елементи техніки.

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