Чому нержавійка на кухні швидко вкривається розводами: один момент під час прибирання, який багато хто упускає

Пару секунд після миття посуду вистачить, щоб раковина завжди сяяла

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Нержавіюча сталь вважається одним із найнадійніших і практичних матеріалів для кухні. Але в неї є недолік — на ній помітна буквально кожна висохла крапля. У результаті раковина, яку щойно ретельно вимили, вже за кілька хвилин знову має тьмяний і неохайний вигляд.

Головна причина такого неприємного ефекту криється у властивостях водопровідної води. Коли раковину залишають сохнути природним шляхом, волога випаровується, але розчинені в ній мінеральні солі залишаються на металі, пояснює TopRecepty.cz.

Щоб позбутися проблеми, достатньо додати до звичного миття один простий крок.

Після фінального ополіскування варто взяти суху м’яку тканину з мікрофібри й ретельно протерти всю поверхню, не даючи краплям висохнути самостійно.

Після видалення жиру та залишків їжі м’якою губкою з мийним засобом (або харчовою содою для стійких забруднень) обов’язково протріть усю поверхню насухо серветкою з мікрофібри. Це займе буквально десять секунд, але повністю запобіжить висиханню крапель.

Фото згенероване ШІ

Якщо ж мінеральні плями вже встигли утворитися, обробіть метал спеціальним засобом для нержавіючої сталі. Або ж можна використати звичайне борошно. Нанесене на абсолютно суху раковину, воно працює як м’який поліроль і усуває тьмяність. Після очищення борошном раковину можна обробити кількома краплями рослинної (оливкової або мінеральної) олії, щоб створити водовідштовхувальну плівку, яка захищає від слідів висохлих крапель.

Головне — уникайте металевих скребків, які залишають подряпини.

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