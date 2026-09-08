Стару кухню буде не впізнати: українка показала ремонт за копійки

Бюджетне оновлення кухні своїми руками

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Українка показала в Instagram, як самостійно оновила стару кухню та скільки витратила на ремонт. Їй вдалося змінити фасади, замінити частину фурнітури, оновити шухляди та додати підсвітку.

Авторка не стала робити капітальний ремонт і міняти всю кухню — натомість використала те, що вже було, та власноруч освіжила її вигляд. Вона також показала результат "до" і "після" та розповіла, чому не прагнула зробити все ідеально.

Почала з фасадів

Першим кроком стало видалення старої плівки з меблевих фасадів з допомогою фену. Під час роботи українка також виявила, що деякі петлі на дверцятах уже потребують заміни.

Частину фасадів можна було додатково відшліфувати, однак авторка вирішила не затягувати ремонт.

Видалення старої плівки

Заміна петлей на дверцятах

"Сили на кінець ремонту вже не так багато, і мені хотілося пошвидше навести тут лад", — пояснила вона.

Після підготовки фасадів почалося фарбування. Авторка нанесла два шари фарби — перший добре перекрив поверхню, а другий зробив колір більш насиченим.

Фарбування фасадів

Фарбування фасадів

Додала нову фурнітуру та підсвітку

Окремо українка оновила фанеру на шухлядах, яка, за її словами, мала не найкращий вигляд. Також вона встановила нові петлі та повернула дверцята на місце.

Не обійшлося й без популярної кухонної підсвітки.

"Я ж блогер, а у всіх блогерів має бути кухня з підсвіткою, то понятне діло, я її приклеїла", — пожартувала авторка.

Втім, із кріпленням виникла проблема: першого разу підсвітка відпала. Тому вона радить використовувати дуже міцний двосторонній скотч.

Ідеально не вийшло — і це нормально

Після завершення ремонту кухня стала значно світлішою. Водночас авторка чесно показала недоліки та зазначила, що не намагалася перетворити приміщення на картинку з Pinterest.

"Я вирішила, що це не Pinterest, а моя кухня, де готується їжа, живуть діти і постійно щось відбувається", — сказала вона.

Плитку та стільницю українка поки вирішила не чіпати. Вона розглядала варіанти — пофарбувати плитку або використати самоклейку, а стільницю також хотіла оновити, але відклала ці роботи.

"До" та "Після" ремонту

У скільки обійшлося оновлення

Загалом весь ремонт кухні коштував 4125 гривень. При цьому авторка виконувала роботи самостійно, тому не витрачалася на оплату майстрам.

На її думку, витрачена сума цілком виправдана, особливо якщо порівнювати її з вартістю нової кухні.

"Враховуючи, скільки зараз коштують нові кухні, я вважаю, що це дуже навіть бюджетно", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити водоемульсійку.