Від майданівця до воїна: Карпюка просять посмертно нагородити званням Героя України

Микола Андронович присвятив життя боротьбі за Україну

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Громадська організація "Платформа звільнення політв’язнів" звернулася до Президента з офіційним проханням надати державну відзнаку — звання Героя України (посмертно) — співзасновнику УНА-УНСО, колишньому кремлівському політв’язню та військовослужбовцю Збройних Сил України Миколі Карпюку.

Микола Карпюк пройшов довгий шлях боротьби за незалежність та демократичний розвиток держави: він був активним учасником акції "Україна без Кучми", Помаранчевої революції та Революції Гідності.

У 2014 році його незаконно затримали російські спецслужби, а у 2016-му російський суд засудив його до 22,5 року ув’язнення. Правозахисний центр "Меморіал" офіційно визнав Миколу Карпюка політичним в’язнем.

У вересні 2019 року після обміну Карпюк повернувся додому, з початком повномасштабного вторгнення добровільно став до лав ЗСУ. 19 вересня 2026 року він загинув у бою з російськими окупантами.

"Микола Карпюк двічі заплатив надзвичайно високу ціну за свою відданість Україні – спочатку роками незаконного ув'язнення та катувань у російській в'язниці, а після звільнення – власним життям на фронті", – йдеться в тексті петиції. Автори просять відзначити його за багаторічну боротьбу за незалежність держави, пережиті російські репресії та загибель під час захисту Батьківщини.

Нагадаємо, що з нагоди 35-ї річниці незалежності України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України одразу 17 українським захисникам і громадським діячам.