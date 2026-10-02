Нікотин у "подарунок", а в чеку – побутова техніка: як працює тіньовий ринок вейпів

Серед виявлених журналістами схем – маскування, оплата на приватну картку та фіскальні порушення

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Ринок вейпів в Україні майже повністю перебуває в тіні. Один зі способів, які використовують – розділити суміш на компоненти, намагаючись продати товар в обхід законодавства. Ще один спосіб – товарне маскування, коли нікотин при продажу рідини для вейпів маскують під інший.

"Телеграф" перевірив кілька точок у Києві на дотримання законодавства. Зафіксували фіскальне приховування – безготівкова оплата проводилась як купівля "побутової техніки". На іншій точці оплата відбувалась на приватну карточку, а чек мав розбіжності з фізичним способом оплати.

Детальніше у матеріалі: Нікотин-невидимка та харчові добавки для паління: що показав журналістський рейд по вейп-точках у ТРЦ та супермаркетах

Та набагато частіше – в усіх перевірених локаціях зустріли товарне маскування – рідини та компоненти представлялись як "харчові добавки". Однак під час розмов з продавцями – вони визнавали, що це складники "самозмішаних" рідин для електронних цигарок. Тож ця продукція має попадати під дію антитютюнового законодавства, а продаж має ознаки порушення норм, що забороняють торгівлю ароматизаторами зі смаком та запахом.

Окремо варто звернути увагу на нікотин, продаж якого заборонений. Нікобустери на перевірених точках або ховали від обліку, називаючи "подарунком" або ж проводили по касі відкрито. Це суперечить ч. 2 ст. 23 ЗУ 3817-IX. В ній прямо вказане, що роздрібна торгівля або безоплатне розповсюдження нікотину окремо чи в наборах на території України забороняються.

Один зі способів обходу законодавства - продаж компонентів суміші окремо

"Телеграф" уже розповідав про відповідальність чотирьох контролюючих органів, які мають регулювати та перевіряти обіг підакцизних товарів в Україні. Втім, попри наявність наглядових структур, значну частину цієї продукції й далі продають із порушенням вимог закону. Товар збувають переважно у звичайних відкритих офлайн-мережах. Тим часом соціологічні центри фіксують: частка користувачів електронних сигарет серед українських курців залишається стабільно високою.