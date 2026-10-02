Потребує особливої уваги: як захистити замшеве взуття від вологи та не переплатити

Майстер радить обробляти взуття з такого матеріалу приблизно раз на місяць

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У холодну пору року на замшевих черевиках часто залишаються сліди від води, бруду та реагентів. Звичайні креми для шкіри для цього матеріалу не підходять, тому для догляду потрібні інші засоби.

Як пояснив "Телеграфу" досвідчений швець із Полтави Микола Фокін, для замші краще використовувати спеціальні спреї та фарби-відновники. Вони допомагають захистити взуття від вологи, бруду та солі, а також підтримують його зовнішній вигляд.

Детальніше у матеріалі: "Не робіть це зі шкірою і підошвою: як правильно підготувати взуття до осінніх дощів".

Водночас професійні засоби для догляду за взуттям помітно подорожчали. Тому майстер радить не витрачатися на них постійно, а періодично віддавати замшеві черевики на професійну обробку.

За словами Фокіна, робити це достатньо приблизно раз на місяць. Такий підхід допоможе підтримувати взуття в належному стані й не купувати дорогі засоби для догляду надто часто.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, навіщо використовувати гусячий жир і бджолиний віск для догляду за черевиками.