Про цей "замок" мало хто знає: на Харківщині захована покинута садиба з віковими ялинами та загадковою вежею

Історія садиби Вебера

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Про Шаровський замок, який вважається однією з визначних пам'яток Харківської області, чули чимало людей. Але не так далеко від Шарівки, у селі Лісному Богодухівського району, стоїть ще одна садиба, яку місцеві теж звикли називати замком. Відома вона значно менше, а історія її при цьому теж цікава.

"Телеграф" розповідає, де розташована та чим примітна садиба Вебера.

Це місце є досить великим комплексом. Основна будівля та господарські споруди займають близько 1200 квадратних метрів, ще приблизно 400 квадратів припадає на літні споруди. Навколо розташований парк, у якому й досі ростуть старі дерева, зокрема вікові ялини, що збереглися ще з часів заснування маєтку.

Садиба Вебера у Богодухівському районі. Фото: instagram.com/natalyakuzmenk

Згідно з історичними даними, садибу побудували у 1875 році. Вона належала німцю на прізвище Вейбер (або Вебер) — управителю цукрового заводу та господарств промисловця Леопольда Кеніга. Саме з постаттю Кеніга часто пов'язують цей об'єкт, однак сам він власником садиби не був. Вейбер був одним із тих фахівців, на яких трималася економічна система великих підприємств, і управляв Гутянською економією та пов'язаним із нею виробництвом.

Фото: Facebook/Andy Travel Club

Іноді зустрічається версія, що Вейбер міг бути родичем Кеніга, але прямих підтверджень цьому немає.

У 1911 році на території садиби розмістився центр науково-дослідних робіт, де проводили досліди з сільськогосподарськими культурами.

Кімнати садиби. Фото: sq.com.ua

А вже через 19 років у будівлі садиби відкрили дитячий будинок. Відомо, що однією з вихованок цього дитячого будинку була майбутня радянська акторка театру та кіно Ніна Русланова. Пізніше дитячий будинок перепрофілювали на дитячий оздоровчий табір "Романтика".

Садиба всередині. Фото: instagram.com/natalyakuzmenk

Нині садиба стоїть у занедбаному стані. На її території можна побачити залишки фонтану, хоча декоративне оздоблення та головну чашу втрачено, зазначає "Україна Інкогніта".

На окрему увагу заслуговує цегляна водонапірна вежа на території садиби, яку багато хто приймає за церкву через хрест на дверях.

Залишки фонтану біля садиби. Фото: find-way.com.ua

Також відомо, що у 2021 році садибу намагалися продати. В оголошенні пропонували використовувати її як реабілітаційний центр чи ресторанно-готельний комплекс.