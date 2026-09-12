Холодильник витрачає більше електроенергії через одну помилку: її припускається майже кожна сім'я

Техніка більше працює і швидше зношується

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Холодильник — один із небугатьох приладів у домі, який не вимикається ніколи. Саме тому будь-яка, навіть невелика, помилка у догляді за ним обертається помітною переплатою за електрику. Фахівці з побутової техніки називають одну звичку, яка трапляється майже в кожному домі й непомітно збільшує навантаження на компресор.

Про це йдеться в матеріалі іспанської енергетичної компанії Endesa, присвяченому тому, як знизити витрати електроенергії холодильником.

Йдеться про конденсатор — металеві трубки або решітку, розташовані на задній чи нижній панелі холодильника. Саме через них прилад віддає тепло, яке забирає зсередини камери. Якщо на конденсаторі накопичується пил, шерсть тварин або волосся, тепловіддача погіршується, і компресору доводиться працювати інтенсивніше, щоб підтримувати потрібну температуру. У результаті зростає не лише рахунок за електрику, а й знос усієї системи охолодження.

Фахівці радять чистити конденсатор щонайменше раз-два на рік звичайною насадкою пилососа або м'якою щіткою. Перед цим холодильник обов'язково потрібно відключити від розетки.

Не менш важливо стежити за станом ущільнювача на дверцятах. Якщо він потріскався, деформувався або просто забруднився, тепле повітря потрапляє всередину камери, і компресору знову доводиться працювати сильніше, ніж зазвичай.

Фото згенероване ШІ

Перевірити стан ущільнювача легко: затисніть аркуш паперу між дверцятами та корпусом і спробуйте його витягнути. Якщо він виходить без опору — ущільнювач час міняти.

На енергоспоживання також впливає те, як часто та надовго відчиняються дверцята, чи ставляться всередину ще гарячі страви та де взагалі стоїть сам холодильник. Поруч із плитою, батареєю або під прямими сонячними променями приладу доводиться працювати помітно інтенсивніше, ніж у прохолодному та провітрюваному місці кухні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко позбутися неприємного запаху у холодильнику.