Холодильник тратит больше электроэнергии из-за одной ошибки: ее допускает почти каждая семья

Техника больше работает и быстрее изнашивается

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Холодильник — один из немногих приборов в доме, который не выключается никогда. Именно поэтому любая, даже небольшая, ошибка в уходе за ним оборачивается заметной переплатой за электричество. Специалисты по бытовой технике называют одну привычку, которая встречается почти в каждом доме и незаметно увеличивает нагрузку на компрессор.

Об этом говорится в материале испанской энергетической компании Endesa, посвященном тому, как снизить расход электроэнергии холодильником.

Речь идет о конденсаторе — металлических трубках или решетке, расположенных на задней или нижней панели холодильника. Именно через них прибор отдает тепло, которое забирает изнутри камеры. Если на конденсаторе скапливается пыль, шерсть животных или волосы, теплоотдача ухудшается, и компрессору приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нужную температуру. В результате растет не только счет за электричество, но и износ всей системы охлаждения.

Специалисты советуют чистить конденсатор минимум раз-два в год обычной насадкой пылесоса или мягкой щеткой. Перед этим холодильник обязательно нужно отключить от розетки.

Не менее важно следить за состоянием уплотнителя на дверце. Если он потрескался, деформировался или просто загрязнился, теплый воздух попадает внутрь камеры, и компрессору снова приходится работать сильнее обычного.

Фото сгенерировано ИИ

Проверить состояние уплотнителя легко: зажмите лист бумаги между дверцей и корпусом и попробуйте его вытянуть. Если он выходит без сопротивления — уплотнитель пора менять.

На энергопотребление также влияет то, как часто и надолго открывается дверца, ставятся ли внутрь еще горячие блюда и где вообще стоит сам холодильник. Рядом с плитой, батареей или под прямыми солнечными лучами прибору приходится работать заметно интенсивнее, чем в прохладном и проветриваемом месте кухни.

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