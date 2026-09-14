Ароматний символ осені: як приготувати гарбузовий лате

За цим рецептом напій виходить смачнішим, ніж у кав’ярні

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З настанням першої осінньої прохолоди в меню кав'ярень з'являється гарбузовий лате. Щоб насолоджуватися цією пряною кавою щодня, зовсім не обов'язково витрачати гроші в мережевих закладах. Гарбузовий лате можна приготувати на власній кухні з доступних продуктів.

Технологією приготування ароматного осіннього напою поділилися експерти кулінарного порталу Ambitious Kitchen.

У кав'ярнях для приготування гарбузового лате часто використовують готові сиропи, які містять штучні ароматизатори, барвники та багато цукру. Удома ж можна використати натуральне гарбузове пюре та справжні спеції, що дасть глибший, зігрівальний смак за мінімальних витрат.

Основа напою – густий ароматний сироп.

Наріжте гарбуз шматочками, запікайте в духовці при 180–200 °C (або відваріть) до м’якості та подрібніть блендером до однорідності. У невеликому сотейнику змішайте дві чашки води та одну чашку цукру, прогріваючи на середньому вогні до повного розчинення крупинок. Додайте одну чашку готового гарбузового пюре та прянощі: чайну ложку меленої кориці, пів чайної ложки кардамону, дрібку мускатного горіха, запашний перець і ваніль. Проваріть суміш на повільному вогні близько п'яти хвилин, постійно помішуючи, після чого процідіть крізь дрібне сито.

Готовий сироп перелийте у скляну пляшку. Його можна зберігати у холодильнику кілька тижнів.

Фото згенероване ШІ

Коли захочеться випити гарбузового лате, заваріть чашку порційного міцного еспресо та вилийте його у високий кухоль. Додайте одну-дві чайні ложки приготовленого гарбузового сиропу та ретельно перемішайте.

Зверху акуратно влийте збите тепле молоко, сформувавши ніжну пінку. Прикрасьте напій збитими вершками та злегка присипте меленою корицею.

Хорошим доповненням до гарбузового латте стануть яблучні оладки, рецептом яких "Телеграф" ділився раніше.