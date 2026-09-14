Ароматный символ осени: как приготовить тыквенный латте

По этому рецепту напиток получается вкуснее, чем в кофейне

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С наступлением первой осенней прохлады в меню кофеен появляется тыквенный латте. Чтобы наслаждаться этим пряным кофе каждый день, вовсе не обязательно тратить деньги в сетевых заведениях. Тыквенный латте можно приготовить на собственной кухне из доступных продуктов.

Технологией приготовления ароматного осеннего напитка поделились эксперты кулинарного портала Ambitious Kitchen.

В кофейнях для приготовления тыквенного латте часто используют готовые сиропы, которые содержат искусственные ароматизаторы, красители и много сахара. Дома же можно использовать натуральное тыквенное пюре и настоящие специи, что даст более глубокий, согревающий вкус при минимальных затратах.

Основа напитка — густой ароматный сироп.

Нарежьте тыкву кусочками, запеките в духовке при 180–200 °C (или отварите) до мягкости и измельчите блендером до однородности. В небольшом сотейнике смешайте две чашки воды и одну чашку сахара, прогревая на среднем огне до полного растворения крупинок. Добавьте одну чашку готового тыквенного пюре и пряности: чайную ложку молотой корицы, полчайной ложки кардамона, щепотку мускатного ореха, душистый перец и ваниль. Проварите смесь на медленном огне около пяти минут, постоянно помешивая, после чего процедите через мелкое сито.

Готовый сироп перелейте в стеклянную бутылку. Его можно хранить в холодильнике несколько недель.

Фото сгенерировано ИИ

Когда захочется выпить тыквенного латте, заварите чашку порционного крепкого эспрессо и вылейте его в высокую кружку. Добавьте одну-две чайные ложки приготовленного тыквенного сиропа и тщательно перемешайте.

Сверху аккуратно влейте взбитое теплое молоко, сформировав нежную пенку. Украсьте напиток взбитыми сливками и слегка присыпьте молотой корицей.

Хорошим дополнением к тыквенному латте станут яблочные оладьи, рецептом которых "Телеграф" делился ранее.