Від цивільних до бойової бригади: вийшов трейлер фільму про "Сталеву сотку" з Волині

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Вийшов офіційний трейлер документального фільму "Можемо все. Сталева сотка" про військовослужбовців 100-ї окремої механізованої бригади. Стрічка розповідає історії чотирьох волинян, які до повномасштабного вторгнення не були частиною війська. Але після 2022 року стали військовими й пройшли бої під Бахмутом та в Серебрянському лісі.

Про презентацію трейлера та майбутні премʼєрні покази фільму повідомили у пресрелізі творчої команди стрічки. Премʼєрні покази "Можемо все. Сталева сотка" заплановані на 1 жовтня у Луцьку та 4 жовтня у Києві.

Фільм розповідає, як цивільні люди опановували військові професії й перетворювались на бійців бойових бригад. Зйомки проходили у Луцьку, Ковелі, Краматорську, а також безпосередньо на бойових позиціях у Серебрянському лісі.

У центрі документальної історії — четверо військових з позивними "Тренер", "Хаймарс", "Багіра" та "Мажор".

"Тренер" до війни працював тренером з кікбоксингу, а після вступу до війська став командиром роти. Під час найважчих боїв він відповідає за своїх бійців, водночас зберігаючи мрію про мирне майбутнє — після перемоги вирушити з дружиною на Мадейру.

"Хаймарс" раніше працював у будівництві, а нині служить аеророзвідником. Перебуваючи у Краматорську, він намагається зберегти відчуття домашнього життя, особливо під час приїздів дружини та дітей.

Ще одна історія — подружжя "Багіри" та "Мажора". До повномасштабної війни жінка займалась танцями, а чоловік працював тату-майстром. "Багіра" пішла до війська, щоб залишатися поруч з чоловіком. Разом вони пройшли бої за Бахмутом та в Серебрянському лісі.

Режисер фільму Олександр Ткачук зазначив, що команді вдалось зафіксувати військових безпосередньо на позиціях у Серебрянському лісі. За його словами, сьогодні зробити такі кадри вже значно складніше через велику кількість дронів у небі.

"Ця стрічка унікальним відбитком моменту, коли війна тільки починала ставати високотехнологічною, а "кіл-зона" невпинно розширювалася", — розповів режисер.

Ткачук також наголосив на різноманітності героїв. У цивільному житті вони мали абсолютно різні професії та інтереси, однак усіх обʼєднало рішення захищати Україну. Саме це, за словами режисера, є одним із головних феноменів Сил територіальної оборони.

100-та бригада була сформована з жителів Волині як підрозділ Сил ТрО. Згодом вона стала 100-ю окремою механізованою бригадою Сухопутних військ ЗСУ. Фільм показує цей шлях через особисті історії військових — від їхнього цивільного життя до опанування військової справи та участі в боях.

Режисером стрічки став Олександр Ткачук, оператором-постановником — Петро Кавун, автором сценарію — Микола Кобилюк, композитором — Володимир Богданцев. Продюсери — Марія Дончик та Ахтем Сеітаблаєв.

Фільм створила компанія Istmen FILMS за підтримки Держкіно України у співпраці з відділом комунікацій Командування Сил ТрО ЗСУ, ТрО Медіа та 100-ю окремою механізованою бригадою Сухопутних військ ЗСУ.