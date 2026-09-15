Не тримайте гроші під матрацом: як українцям краще зберігати заощадження перед зимою

Є способи, як не дати накопиченням знецінитися

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Напередодні зимового періоду українцям слід переглянути, де зберігаються їхні заощадження. Просто зберігати гроші під матрацом – не найкраща ідея. Є кілька варіантів, що підійдуть на різні випадки.

Про це розповів Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку", який став учасником авторського подкасту фінансового експерта Олексія Козирєва.

З його слів, універсального способу зберігати гроші немає. Усі залежать від суми заощаджень, майбутніх витрат та готовності людини ризикувати.

Які є варіанти

Одним із варіантів Мамедов називає поділ коштів між декількома інструментами. Тобто йдеться про гривневі депозити, державні облігації, а також іноземну валюту. При цьому зберігати кошти тільки у валюті також не універсальний спосіб захисту капіталу, оскільки інфляція існує не лише в Україні.

Українські банки пропонують за окремими депозитами ставки близько 17–17,5% річних. Прибутковість залежатиме від банку та терміну розміщення коштів.

"Моя рекомендація проста: гроші повинні працювати. По-перше, це не дає можливості знецінюватися вашому капіталу. А по-друге, це все ж таки дозволяє відбудовувати і розвивати нашу країну. Гроші, які десь "заховані", не працюють на економіку", — підкреслив Сергій Мамедов.

Сергій Мамедов. Фото: Фінансовий клуб

Як один із варіантів банкір навів умовну модель, за якої близько половини коштів можна залишити у гривневих інструментах, а іншу частину розподілити між іноземними валютами.

Валюту потрібно вибирати виходячи з майбутніх витрат. Тобто, якщо людина регулярно подорожує чи має витрати в країнах Єврозони, частину заощаджень логічно зберігатиме саме в євро, щоб не втрачати кошти на додаткових конвертаціях.

А гривневу частину заощаджень, особливо якщо йдеться про значні суми, банкір радить також розподіляти між декількома інструментами — депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Це коли ви даєте гроші державі в борг, а згодом вона повертає їх вам із доходом.

Однак при виборі ОВДП потрібно не забувати про можливі брокерські комісії та вартість обслуговування рахунку.

Як зберігати гроші та куди їх вкласти. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки грошей краще зберігати "під матрацом".