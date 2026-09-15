Не тримайте гроші під матрацом: як українцям краще зберігати заощадження перед зимою
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Є способи, як не дати накопиченням знецінитися
Напередодні зимового періоду українцям слід переглянути, де зберігаються їхні заощадження. Просто зберігати гроші під матрацом – не найкраща ідея. Є кілька варіантів, що підійдуть на різні випадки.
Про це розповів Сергій Мамедов, віце-президент Асоціації українських банків, голова правління "Глобус Банку", який став учасником авторського подкасту фінансового експерта Олексія Козирєва.
З його слів, універсального способу зберігати гроші немає. Усі залежать від суми заощаджень, майбутніх витрат та готовності людини ризикувати.
Які є варіанти
Одним із варіантів Мамедов називає поділ коштів між декількома інструментами. Тобто йдеться про гривневі депозити, державні облігації, а також іноземну валюту. При цьому зберігати кошти тільки у валюті також не універсальний спосіб захисту капіталу, оскільки інфляція існує не лише в Україні.
Українські банки пропонують за окремими депозитами ставки близько 17–17,5% річних. Прибутковість залежатиме від банку та терміну розміщення коштів.
"Моя рекомендація проста: гроші повинні працювати. По-перше, це не дає можливості знецінюватися вашому капіталу. А по-друге, це все ж таки дозволяє відбудовувати і розвивати нашу країну. Гроші, які десь "заховані", не працюють на економіку", — підкреслив Сергій Мамедов.
Як один із варіантів банкір навів умовну модель, за якої близько половини коштів можна залишити у гривневих інструментах, а іншу частину розподілити між іноземними валютами.
Валюту потрібно вибирати виходячи з майбутніх витрат. Тобто, якщо людина регулярно подорожує чи має витрати в країнах Єврозони, частину заощаджень логічно зберігатиме саме в євро, щоб не втрачати кошти на додаткових конвертаціях.
А гривневу частину заощаджень, особливо якщо йдеться про значні суми, банкір радить також розподіляти між декількома інструментами — депозитами та облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Це коли ви даєте гроші державі в борг, а згодом вона повертає їх вам із доходом.
Однак при виборі ОВДП потрібно не забувати про можливі брокерські комісії та вартість обслуговування рахунку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки грошей краще зберігати "під матрацом".