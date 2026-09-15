Екскомандир "Беркута" працював в Ахметова й отримав бронь: суд закрив його справу щодо Майдану

Розгляд тривав декілька років

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Святошинський суд Києва повторно закрив справу проти колишнього командира львівського "Беркуту" Ростислава Пацеляка. Причиною стало закінчення терміну давності. Суд також відмовив потерпілим у задоволенні відшкодування моральної шкоди.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналістка Ганна Мамонова. За її словами, це вже було повторне слухання після апеляції. У 2024 році суд вже закривав розгляд після закінчення термінів давності.

"Тоді суддя Анатолій Ясельський зупинив процес, не дійшовши до дебатів. Він вісім років розглядав докази і слухав свідків. Через те що суддя поховав справу, ВРП винесла йому дисциплінарне покарання. Відсторонили на два місяці від правосуддя і зобов'язали підвищити кваліфікацію у школі суддів. Зараз Ясельський продовжує працювати суддею. Пацеляка у закритій справі звинувачували у перевищенні службових повноважень, перешкоджанні мирним мітингам, перешкоджанні журналістській діяльності та насильстві щодо державних і громадських діячів", — зазначила вона.

Ростислав Пацеляк у суді. Фото: Ганна Мамонова

18 лютого 2014 року Львівський батальйон "Беркута" під командуванням Пацеляка брав участь в одному із найжорстокіших розгонів протестів на Майдані разом із харківським "Беркутом". Тоді загинули 23 протестувальники.

У зв’язку з діями Пацелюка, проти нього слухається одразу три справи — за вбивство мітингувальників та дві за побиття. У справах про вбивство мітингувальників термін давності становить 15 років. Термін спливає у 2029 році. Тобто, у суду залишається близько трьох років, щоб розглянути такі епізоди. За "легкими" терміни давності минули.

За словами журналістки Мамонової, Пацеляк нібито має російський паспорт. Крім того, він нібито є військовослужбовцем запасу Росії, одержує там пенсію.

"Після 14-го літав до росії. Він отримав український паспорт у 2003. Приїхав до нас перед виборами Ющенка і одразу пішов працювати в міліцію. Український паспорт він отримав, збрехав, що відмовився від російського. Лише нещодавно його позбавили українського паспорта. І актуально: під час судового процесу зʼясувалось, що він не стоїть на військовому обліку, бо заброньований за поданням ТОВ "Метінвест" Ріната Ахметова", — йдеться у повідомленні.

Ростислав Пацеляк у суді. Фото: Ганна Мамонова

Журналістка також зазначає, що Пацеляка було заброньовано нібито за наказом Міністерства економіки України за листом генерального директора "Метінвесту". У листі написали, що Пацеляк залучений до роботи гуманітарного штабу. З 2018 року він працював у Метінвестці спеціалістом з безпеки.

2024 року Пацеляк вийшов із СІЗО після внесення за нього застави у розмірі 1 мільйона гривень. Його вніс співробітник "Метінвесту" Сергій Миколайович Красулін ,уродженець нині окупованого Донецька.

А в іншій справі, як каже Мамонова, заставу 1 млн грн за неї внесла теща.

Нині Пацеляк мешкає у Новояворівську Львівської області. Згідно з рішенням судь, йому можна гуляти із браслетом містом.

"Але Пацеляк попросив суд дозволити гуляти по всьому Яворівському району. І йому дозволили. А це три митниці, маса баз дислокації наших бригад та їхніх полігонів", — підсумувала Мамонова.

Ростислав Пацеляк — хто він і чим відзначився на Майдані

Згідно з інформацією видання Watchers, Ростислав Пацеляк був зарахований на службу до правоохоронців ще у далекому 2003 році. І на той час він начебто мав російський паспорт.

"За інформацією нашого джерела, ще 26 квітня 2002 року Пацеляк отримав внутрішній російський паспорт. Передумовою отримання було зазначено: обмін паспорта СРСР. Пізніше, 4 січня 2003 року, Пацеляк отримав також закордонний паспорт РФ. Наше джерело пояснює це тим, що колишній командир колишнього львівського Беркута до 20 і лише потім переїхав до України, де одразу влаштувався на службу до міліції — саме напередодні першого Майдану, у вересні 2003 року", — йдеться у матеріалі.

Податковий номер Пацеляка до. Фото: Watchers

За інформацією у ЗМІ, 2023 року Пацеляка нібито позбавили українського громадянства.

Пост Watchers

Що стосується Майдану, то, як встановило слідство, 18 лютого 2014 року підрозділ "Беркуту" з Львівщини разом з іншими підрозділами застосував фізичну силу, спецзасоби, зокрема світло-шумові гранати виробництва РФ, помпові рушниці, споряджені патронами зі свинцевою картечю, проти мітингувальників. Після повернення до Львова Пацеляк та інші боці "Беркуту" вийшли на сцену місцевого Євромайдану, стали на коліна та вибачалися за участь у подіях у Києві.

В Офісі генерального прокурора повідомляли, що колишній командир батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України у Львівській області виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ та ГУМВС України в Києві, для залякування населення організував скоєння підлеглими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкодити масовому руху мітингувальників із Майдану Незалежності до Верховної Ради України. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачало обмеження повноважень Президента.

"Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підлеглими співробітниками МОП "Беркут" спеціальних засобів та вогнепальної зброї. Такі дії колишнього командира батальйону "Беркута" призвели до вбивств 3 мітингувальників, завдання тяжких тілесних ушкоджень — 5, середньої тяжкості – 43, легеких – 77", — зазначили в ОГП.

Рстислав Пацеляк

У такий спосіб Пацеляку було інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів.

"У суді ми доводимо висунуті Пацеляку звинувачення. Згідно з ними безпосереднє керівництво львівським підрозділом міліції «Беркут» здійснював він. При цьому працівники цього підрозділу, особовий склад — як рядовий, так і начальницький — командири рот, взводів, відділень, за версією слідства, за вказівкою Пацеляка перешкоджали проведенню акцій майданівців. Перевищували службові повноваження та владу, безпідставно застосовували надмірне фізичне насильство, спеціальні засоби і вогнепальну зброю", — ділиться заступник начальника департаменту — начальник управління в Офісі Генерального прокурора Денис Іванов, пише "Високий Замок".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, куди пропав Парасюк, який став "обличчям Майдану".