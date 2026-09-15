От гражданских до боевой бригады: вышел трейлер фильма о "Сталевой сотке" из Волыни

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Вышел официальный трейлер документального фильма "Можемо все. Сталева сотка" о военнослужащих 100-й отдельной механизированной бригады. Лента рассказывает истории четырех волынян, которые до полномасштабного вторжения не являлись частью войска. Но после 2022 стали военными и прошли бои под Бахмутом и в Серебрянском лесу.

О презентации трейлера и предстоящих премьерных показах фильма сообщили в пресс-релизе творческой команды ленты. Премьерные показы "Можемо все. Сталева сотка" запланированы на 1 октября в Луцке и 4 октября в Киеве.

Фильм рассказывает, как гражданские люди овладевали военными профессиями и превращались в бойцов боевых бригад. Съемки проходили в Луцке, Ковеле, Краматорске, а также непосредственно на боевых позициях в Серебрянском лесу.

В центре документальной истории — четверо военных с позывными "Тренер", "Хаймарс", "Багира" и "Мажор".

"Тренер" до войны работал тренером по кикбоксингу, а после вступления в армию стал командиром роты. Во время самых тяжелых боев он отвечает за своих бойцов, в то же время сохраняя мечту о мирном будущем после победы отправиться с женой на Мадейру.

"Хаймарс" раньше работал в строительстве, а ныне служит аэроразведчиком. Находясь в Краматорске, он пытается сохранить чувство домашней жизни, особенно во время приездов жены и детей.

Еще одна история — супруги "Багиры" и "Мажора". До полномасштабной войны женщина занималась танцами, а мужчина работал тату-мастером. "Багира" пошла в армию, чтобы оставаться рядом с мужем. Вместе они прошли бои за Бахмутом и в Серебрянском лесу.

Режиссер фильма Александр Ткачук отметил, что команде удалось зафиксировать военных непосредственно на позициях в Серебрянском лесу. По его словам, сегодня сделать такие кадры уже значительно сложнее из-за большого количества дронов в небе.

"Эта лента уникальным отражением момента, когда война только начинала становиться высокотехнологичной, а "килл-зона" постоянно расширялась", — рассказал режиссер.

Ткачук также отметил разнообразие героев. В гражданской жизни они имели совершенно разные профессии и интересы, однако всех объединило решение защищать Украину. Именно это, по словам режиссера, один из главных феноменов Сил территориальной обороны.

100-я бригада была сформирована из жителей Волыни как подразделение Сил ТрО. Впоследствии она стала 100-й отдельной механизированной бригадой Сухопутных войск ВСУ. Фильм показывает этот путь через личные истории военных — от их гражданской жизни до военного дела и участия в боях.

Режиссером фильма стал Александр Ткачук, оператором-постановщиком — Петр Кавун, автором сценария — Николай Кобылюк, композитором — Владимир Богданцев. Продюсеры – Мария Дончик и Ахтем Сеитаблаев.

Фильм создала компания Istmen FILMS при поддержке Госкино Украины в сотрудничестве с отделом коммуникаций Командования Сил ТРО ВСУ, ТРО Медиа и 100-й отдельной механизированной бригадой Сухопутных войск ВСУ.