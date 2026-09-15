США, Європа чи … Хто може стати гарантом "енергетичного перемир'я" між Україною та РФ

Нейромережа назвала найкращий варіант

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Росія вважає гарною ініціативою ідею президента США Дональда Трампа щодо "енергетичного перемир’я" з Україною. Однак хто зможе контролювати дотримання припинення вогню?

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Gemini із відповідним запитом. Відповідь ШІ однозначна — США можуть стати головним координатором та арбітром у цьому питанні, при цьому це найреалістичніший сценарій.

Якщо США візьме на себе функцію контролера та гаранта "енергетичного перемир’я"

Найбільш реалістична модель механізму контролю

ШІ пропонує наступну п’ятирівневу архітектуру верифікації ударів та арбітражу:

США — головний координатор та міжнародний арбітр;

— головний координатор та міжнародний арбітр; Розвідка США та Європи – надання супутникових даних та оперативної інформації;

– надання супутникових даних та оперативної інформації; Міжнародна група – незалежна фіксація та розслідування спірних інцидентів;

– незалежна фіксація та розслідування спірних інцидентів; Україна та Росія — обов’язковий обмін даними про свої дії;

— обов’язковий обмін даними про свої дії; Постійна "гаряча лінія" — оперативний орган для запобігання ескалації при порушеннях.

Головним ризиком майбутньої угоди експерти називають складність встановлення винних в ударах: зафіксувати сам факт обстрілу значно простіше, ніж беззастережно довести, хто саме вчинив пуск. Саме тому критерії відповідальності та визначення сторони-порушника мають бути чітко прописані заздалегідь. Якщо Вашингтон буде готовий публічно називати порушника, це суттєво підвищить стійкість "перемир’я" (до 40%, на думку ШІ). А формат "без арбітрів" має мінімальні шанси на успіх (25-30%), а якщо взагалі немає незалежного механізму контролю і все тримається на добровільних заявах Москви та Києва, то ймовірність такого "перемир’я" становить близько 15-20%.

Якщо США не захочуть брати на себе роль контролера та гаранта

У такому разі шанси на стійке "енергетичне перемир’я" мінімальні, вважає Gemini. При цьому ШІ виділяє 3 ймовірні сценарії без втручання Білого дому.

Європа як альтернатива

ЄС, Велика Британія, Франція та Німеччина мають достатній технічний потенціал (супутники, ППО, фіксація атак), щоб взяти на себе моніторинг дотримання тиші. Однак у європейських країн немає важелів впливу на Кремль, які можна порівняти з можливостями США. Європейська група зможе встановити винного в ударі, але не має механізмів, щоб примусити його до дотримання умов.

Моніторинг ООН

Зробити організаторів "тиші" з ООН складно технічно та бюрократично — місія вимагатиме згоди Києва та Москви, а також безперешкодного допуску до інформації. При цьому ООН здатна зафіксувати порушення, але не має механізмів, здатних примусово зупинити подальші удари.

Гібридний формат

Компромісна схема без участі США може поєднувати рамку ООН, європейську розвідку, дані комерційних супутників та прямий діалог Києва та Москви. Головний глухий кут цієї моделі — відсутність інстанції, чиє рішення про вину буде визнано обома сторонами. Будь-яка суперечка про статус атакованого об’єкта (енергетичний чи військовий) призведе до "відповідно-зустрічних" ударів та повної дискредитації мораторію.

Gemini зазначає, що у короткостроковій перспективі мораторій здатний почати роботу навіть без складних систем верифікації — пауза в ударах на кілька тижнів може тимчасово відповідати інтересам обох сторін. Однак ключовим випробуванням для угоди стане перший спірний інцидент. Саме здатність сторін вирішити його покаже, чим є домовленості: реальним механізмом безпеки чи черговим декларативним документом.

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Нагадаємо, 14 вересня Трамп заявив, що між Україною та Росією діятиме "енергетичне перемир’я". Своєю чергою президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Київ запропонував партнерам забезпечити таку домовленість з Москвою, проте він не впевнений, що росіяни дотримуватимуться угоди.

15 вересня Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ Володимира Путіна, заявив, що Кремль вважає гарною ініціативою ідею Трампа про "енергетичне перемир’я".