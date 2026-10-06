Втратила рожеві окуляри: українка відверто розповіла про життя в Іспанії

Дівчина різко висловила своє розчарування

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Українка поскаржилася на дорогу оренду житла та зарплату, якої не вистачає на окрему квартиру та повсякденні витрати. За словами дівчини, навіть знання місцевої мови та робота в Іспанії не дозволили їй жити так, як вона розраховувала після переїзду.

Своє обурення вона висловила у Threads, не добираючи слів. У коментарях до допису інші користувачі поділилися своїми претензіями до житла, умов оренди і не лише.

Робота є, а на окреме житло не вистачає

Авторка публікації розповіла, що вивчила іспанську мову, знайшла роботу та отримує місцеву зарплату. Проте винаймати квартиру чи студію тільки для себе, щоб при цьому залишалися гроші на їжу та базові витрати, для неї виявилося недоступним.

"Чому ти змушений ділити з кимось квартиру або взагалі орендувати кімнату, де буде ще 5–10 осіб у квартирі? Це ось це багате європейське життя?" — обурилася дівчина.

Вона додала, що винаймати кімнату та купувати продукти могла б і в Україні. За її оцінкою, вдома вона також могла б заробляти майже стільки, скільки становить мінімальна зарплата в Іспанії. Наприкінці допису дівчина припустила, що її слова викличуть невдоволення шанувальників життя у цій країні.

Гроші не вирішують все?

Інша учасниця обговорення додала, що винайняти квартиру буває складно навіть за наявності грошей. З її слів, для цього вимагають постійний трудовий контракт, отримати який непросто.

"Це як після школи шукаєш роботу і потрібно мати досвід від двох до п’яти років", — порівняла вона.

Наступний коментатор, однак, описав інший досвід. Він стверджує, що у Валенсії житло можна орендувати й без робочого контракту, якщо запропонувати власникові оплату одразу за пів року.

"Якщо є гроші, то можна взагалі без робочого контракту. Запропонувати оплату за шість місяців вперед — і все здадуть. Принаймні у Валенсії так", — написав користувач.

Однак, як відомо з попередніх повідомлень, назбирати таку кількість грошей для когось просто неможливо.

"Євроремонт" теж розчарував

Ще одна українка звернула увагу на зовнішній вигляд житла. На її думку, уявлення про гарний "євроремонт" не збіглося з тим, що вона побачила в Іспанії.

"Тут дизайни часів моєї бабусі або з лікарні — все тупо біле і просте, зате з сигналізацією", — поділилася вона враженнями.

Остання учасниця обговорення пов’язала зневіру з тим, скільки коштує звичний комфорт. На її думку, рівень життя, до якого людина звикла в Україні, в Іспанії може виявитися доступним лише забезпеченим людям.

"Річ у тому, що якщо хочеш такий рівень життя, як в Україні, то він взагалі тут для багатих", — написала вона.

Раніше українка назвала найнесподіваніший мінус життя у столиці Румунії. Про нього мало хто знає.