Шафки з дзеркалом зникають із ванних кімнат: чому їх більше не хочуть встановлювати

Їх більше не вішають над раковиною

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Шафка з дзеркалом над раковиною десятиліттями була обов'язковим елементом майже кожної ванної кімнати. Там зберігали ліки, косметику, зубні щітки та безліч дрібниць, які не хотілося залишати на виду.

Однак у новобудовах вона трапляється дедалі рідше — це підтверджує дослідження порталу AOL. Там пояснили, чому забудовники відмовляються від такого рішення та які альтернативи для зберігання речей пропонують дизайнери.

Чому шафки з дзеркалом зникають з ванних кімнат

Про тенденцію до зникнення шафок із дзеркалом ще раніше писало видання Wellfor, що спеціалізується на товарах для облаштування житла. За його даними, покупці житла дедалі частіше обирають більш витончені та лаконічні ванні кімнати, а громіздкі вбудовані шафки поступово втрачають популярність.

Причину варто шукати в загальному тренді на мінімалізм у дизайні житла. Захоплення методом Марі Кондо, данським стилем і концепцією hygge змінило запити покупців — вони тепер частіше обирають стримані й акуратні інтер'єри, ніж приміщення з надмірною кількістю декоративних елементів. Новобудови й раніше мали репутацію житла з типовим, невигадливим оздобленням, тож цей тренд лише посилив загальну тенденцію.

Є й цілком практична причина. Забудовники орієнтуються на симетричність і простоту будівництва, а шафка з дзеркалом вимагає окремої ніші в стіні ванної кімнати — це додаткові витрати часу та ресурсів.

Крім того, сучасні ванні кімнати часто обладнують великими тумбами під раковиною та широкими стільницями. Тому логічніше встановлювати великі дзеркала на всю стіну — на їхньому тлі маленька шафка виглядала б непропорційно.

Чим замінити шафки з дзеркалом

Відмова від традиційної шафки не означає відмову від систем зберігання загалом — просто вони стають іншими. Є кілька простих рішень, які приходять їм на зміну.

Підвісні полиці

Це один із найпопулярніших варіантів на сьогодні. Але є важливий недолік: усе, що стоїть на полиці, залишається на виду. Тому косметику, флакони та інші дрібниці доведеться розміщувати акуратно. Втім, за умови охайного добору флаконів і предметів побуту, підвісні полиці здатні освіжити й осучаснити простір ванної кімнати.

Підвісні полиці

Шафка над унітазом

Для тих, хто все ж таки віддає перевагу закритим системам зберігання, залишається варіант розмістити шафку над унітазом. Такий формат дає змогу приховати речі від очей, водночас гармонійно вписуючись у загальний дизайн приміщення.

Шафка над унітазом

Великі тумби з вбудованими полицями та шухлядами

Ще один популярний варіант — зробити основною системою зберігання саме тумбу під раковиною. До того ж, сучасні тумби часто роблять більшими та функціональнішими. У них передбачають місткі шухляди й окремі відділення для речей, які раніше зберігали у шафці над раковиною.

Великі тумби

Контейнери для зберігання

Менш поширений, але доступний варіант для власників невеликих ванних кімнат. Такий підхід дозволяє збільшити місце для зберігання без капітального ремонту. Водночас варто уникати надмірної кількості контейнерів чи ємностей, які не поєднуються з кольоровою гамою приміщення, — інакше ванна кімната ризикує втратити елегантний вигляд і перетворитися на склад коробок.

Контейнер для зберігання

Чи справді шафка з дзеркалом більше не потрібна

Попри тенденцію до мінімалістичних ванних кімнат, говорити про те, що шафки з дзеркалом повністю вийшли з моди, було б перебільшенням.

Їхня головна перевага залишається незмінною — вони дозволяють використовувати простір над раковиною для зберігання речей. Особливо це актуально для невеликих ванних кімнат, де кожен сантиметр має значення.

Тому вибір залежить не лише від моди, а й від планування конкретного приміщення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити так, щоб шафки біля плити знову були чистими.