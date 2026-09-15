Головна помилка власників кондиціонерів: навіщо насправді потрібний зимовий комплект

Наявність зимового комплекту не перетворює On/Off-кондиціонер на повноцінний морозостійкий інвертор

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Встановлення зимового комплекту на кондиціонер – це лише захисний захід, а не спосіб перетворити звичайну спліт-систему на морозостійке обладнання. Віра в те, що такий набір дозволяє кондиціонеру ефективно гріти у сильний мороз, залишається головною помилкою серед користувачів.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла менеджерка інженерно-кліматичної компанії "Ліка-Комфорт" Тетяна Тюх. За її словами, реальний захист від морозу закладають на заводі. Детальніше читайте у матеріалі: "Кондиціонер замість опалення: скільки градусів морозу він витримає і як не угробити техніку".

"Класичний зимовий комплект переважно використовують для роботи кондиціонера на охолодження взимку — наприклад, у серверних. Він не перетворює звичайний спліт на низькотемпературний тепловий насос і не дозволяє автоматично розширити його діапазон обігріву", — зазначила Тетяна.

Справжня морозостійкість формується ще на етапі виробництва: вона вимагає заводського підігріву картера компресора, піддону та дренажу, а також спеціального алгоритму розморожування та продуманої конструкції зовнішнього блоку. Якщо цих базових рішень немає спочатку, жоден зимовий комплект не зможе розв'язати проблему.

Що таке зимовий комплект для кондиціонера

Це набір додаткових електронних та нагрівальних елементів, які встановлюються на зовнішній блок спліт-системи. Він необхідний для того, щоб звичайний (неінверторний) кондиціонер міг безпечно та ефективно працювати на обігрів або охолодження в морози, коли температура на вулиці опускається нижче за допустиму норму (зазвичай нижче -5 °C…-7 °C).

Коли він справді потрібен:

Для стандартних (On/Off) кондиціонерів: якщо ви плануєте вмикати їх на обігрів при температурі до -10 °C…-15 °C.

якщо ви плануєте вмикати їх на обігрів при температурі до -10 °C…-15 °C. Для охолодження взимку: якщо необхідно охолоджувати приміщення з великою кількістю техніки, що гріється (серверні, дата-центри) навіть у лютий мороз.

Для опалення житла у сильні морози розумніше відразу придбати повноцінний інверторний кондиціонер із заводською адаптацією до низьких температур. Спроба доопрацювати стандартну спліт-систему універсальним комплектом не зробить її повноцінним обігрівачем для суворої зими.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди можна застосувати воду з-під кондиціонера. Її можна не виливати, а використовувати повторно.