Воно приваблює удари ворога: кияни висунули важливу ініціативу

Що хочуть заборонити у спальних районах

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Кияни пропонують заборонити тривалу стоянку великогабаритних вантажівок у спальних районах столиці, зокрема в Дарницькому районі. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міської ради, де вона наразі збирає підписи.

Ініціатор звернення Олег Пророченко заявляє, що після ударів по логістичній інфраструктурі у вересні в окремих житлових районах Києва побільшало вантажівок.

За його словами, стихійні стоянки фур регулярно з’являються на проспекті Петра Григоренка, Дніпровській набережній та прилеглих вулицях.

Автор петиції вважає, що така ситуація створює одразу кілька проблем для мешканців. Зокрема, вантажівки займають паркувальні місця, можуть погіршувати огляд водіям та створювати додаткове навантаження на дороги.

Окремо в петиції йдеться про питання безпеки. На думку автора, велике скупчення вантажного транспорту в житлових районах може створювати хибне уявлення про розташування там логістичних об’єктів і потенційно привертати увагу російських військ.

Водночас це є позицією автора петиції, а не встановленим фактом щодо причин можливих обстрілів.

Що пропонують змінити

Автор звернення закликає міську владу обмежити тривале перебування вантажівок у житловій забудові. Зокрема, пропонується дозволити фурам заїжджати до спальних районів лише для безпосереднього завантаження або розвантаження.

Також у петиції пропонують перенести тривалу стоянку вантажного транспорту за межі житлових масивів — на спеціальні майданчики у промислових зонах або біля в’їздів до столиці.

Ще одна вимога — посилити контроль за дотриманням правил паркування. Автор хоче, щоб відповідні служби проводили перевірки, зокрема на Дніпровській набережній та проспекті Григоренка, а транспорт, припаркований із порушеннями, евакуювали.

Наразі петиція перебуває на етапі збору підписів. Її підтримати можна на офіційному порталі електронних петицій Київської міської ради. Наразі українці мають 90 днів аби петиція набрала потрібні 25 тисяч голосів — тільки в такому випадку її розглянуть.

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