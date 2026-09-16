Їх хочуть абсолютно всі: цей хіт серед парфумів просто змітають з полиць у 2026 році

Окрім основної ноти, в ароматі відчутні какао та імбир

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В Україні жінки в першій половині 2026 року обирали аромат, який заслужено має характеристику "гурманський". Лідером продажів стала парфумована вода Burberry Goddess.

Про це у відповідь на запит "Телеграфу" розповіли у компанії BROCARD. Цей аромат створений парфумеркою Амандін Клерк-Марі (Amandine Clerc-Marie). Це тріо ванілі, збагачене лавандою.

Парфумована вода Burberry Goddess/ Джерело: burberry.com

"Ваніль з деревними нюансами, ванільна ікра з солодким та анімалістичним акцентом, темний абсолют ванілі з лактонним звучанням", — так описують потрійну ваніль аромату.

Ноти: ваніль, ваніль мадагаскарська, лаванда, деревні акорди.

Основа — ваніль та лаванда. Відтіняють ноти какао та відблиски імбиру. Серце — ванільна ікра, а шлейф — абсолют ванілі.

Скільки коштує парфумована вода Burberry Goddess

Парфумована вода Burberry Goddess з коробкою

На сайті виробника, парфумована вода Burberry Goddess заявлена із ціною 145 фунтів стерлінгів (приблизно 8 700 грн). У BROCARD 100 мл вартують 5 355 грн за акційною ціною, повна вартість 8 925 грн. На сайті Makeup акційна ціна 5 024, повна вартість — 7 084 грн. Цікаво, що це перша парфумована вода від Burberry, яку можна поповнювати. Вона має змінний блок, що продається окремо. Зауважимо, в мережі можна знайти пропозиції і набагато дешевші, проте їхня оригінальність під питанням.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один відомий ванільний аромат стає справжньою рідкістю. Зараз складніше придбати цю класику від DIOR.