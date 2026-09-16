Один голос вирішив усе: які нардепи провалили посилення штрафів за перевищення швидкості
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Серед тих, хто утримався, найбільше представників "Батьківщини"
Верховна Рада провалила голосування за посилення відповідальності за перевищення швидкості. Для прийняття рішення за основу не вистачило лише одного голосу. "За" були 225 народних депутатів, а кворум — 226. Частина не була присутня в залі, а частина — утрималась.
"Телеграф" розповість, хто з нардепів не проголосував за законопроєкт та які штрафи він мав встановити. Зауважимо, йдеться про законопроєкт 15348. Альтернативний, 15348-1, набрав і того менше голосів — 199 "За".
Головне у законопроєкті 15348: які пропонували штрафи
Кодекс про адмінправопорушення пропонували доповнити новою статтею. Вона мала регламентувати відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості.
- Якщо перевищення на понад 20 км/год — штраф 680 грн (зараз 340 грн).
- На понад 40 км/год – штраф 2040 грн.
- На понад 60 км/год – штраф 2720 грн.
- На понад 80 км/год – штраф 3400 грн.
Якщо перевищення фіксували та було стягнення протягом року п'ять чи більше разів — 17 000 грн, а в деяких випадках — тимчасове вилучення прав. В альтернативному проєкті закону додатково пропонували скасувати так званий "дозволений поріг" у 20 км/год. Оскільки Верховна Рада відмовилася підтримати ці зміни, поточні штрафи залишаються без змін.
Хто не голосував за посилення штрафів за перевищення швидкості
За даними Верховної Ради, утрималися 14 нардепів, а не голосували 62. "Телеграф" публікує повний перелік тих, хто утримався:
- Ганна Бондар — "Слуга Народу",
- Володимир Тимофійчук — "Слуга Народу"
- Вадим Івченко — "Батьківщина"
- Іван Кириленко — "Батьківщина"
- Іван Крулько — "Батьківщина"
- Михайло Волинець — "Батьківщина"
- Сергій Євтушок — "Батьківщина"
- Олексій Кучеренко — "Батьківщина"
- Богдан Лукашук — "Батьківщина"
- Валентин Наливайченко — "Батьківщина"
- Сергій Соболєв — "Батьківщина"
- Михайло Цимбалюк — "Батьківщина"
- Юрій Загородній — позафракційний
- Олександр Ковальов — депутатська група "Відновлення України".
Найбільша кількість тих, хто утримався — у ВО "Батьківщина". З цієї фракції жодного голосу "за" збільшення штрафів.
Раніше "Телеграф" розповідав, що саме перевищення швидкості — найпоширеніше порушення на дорогах України. Після смертельної ДТП в Києві, яку спричинив раніше неодноразово зупинений за перевищення швидкості водій, знову заговорили про підвищення штрафів. Зокрема, у Європі вони значно вищі. Також є різні методи контролю.