Один голос вирішив усе: які нардепи провалили посилення штрафів за перевищення швидкості

Серед тих, хто утримався, найбільше представників "Батьківщини"

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Верховна Рада провалила голосування за посилення відповідальності за перевищення швидкості. Для прийняття рішення за основу не вистачило лише одного голосу. "За" були 225 народних депутатів, а кворум — 226. Частина не була присутня в залі, а частина — утрималась.

"Телеграф" розповість, хто з нардепів не проголосував за законопроєкт та які штрафи він мав встановити. Зауважимо, йдеться про законопроєкт 15348. Альтернативний, 15348-1, набрав і того менше голосів — 199 "За".

Головне у законопроєкті 15348: які пропонували штрафи

Кодекс про адмінправопорушення пропонували доповнити новою статтею. Вона мала регламентувати відповідальність за перевищення встановлених обмежень швидкості.

Якщо перевищення на понад 20 км/год — штраф 680 грн (зараз 340 грн).

На понад 40 км/год – штраф 2040 грн.

На понад 60 км/год – штраф 2720 грн.

На понад 80 км/год – штраф 3400 грн.

Якщо перевищення фіксували та було стягнення протягом року п'ять чи більше разів — 17 000 грн, а в деяких випадках — тимчасове вилучення прав. В альтернативному проєкті закону додатково пропонували скасувати так званий "дозволений поріг" у 20 км/год. Оскільки Верховна Рада відмовилася підтримати ці зміни, поточні штрафи залишаються без змін.

Хто не голосував за посилення штрафів за перевищення швидкості

За даними Верховної Ради, утрималися 14 нардепів, а не голосували 62. "Телеграф" публікує повний перелік тих, хто утримався:

Ганна Бондар — "Слуга Народу", Володимир Тимофійчук — "Слуга Народу" Вадим Івченко — "Батьківщина" Іван Кириленко — "Батьківщина" Іван Крулько — "Батьківщина" Михайло Волинець — "Батьківщина" Сергій Євтушок — "Батьківщина" Олексій Кучеренко — "Батьківщина" Богдан Лукашук — "Батьківщина" Валентин Наливайченко — "Батьківщина" Сергій Соболєв — "Батьківщина" Михайло Цимбалюк — "Батьківщина" Юрій Загородній — позафракційний Олександр Ковальов — депутатська група "Відновлення України".

Найбільша кількість тих, хто утримався — у ВО "Батьківщина". З цієї фракції жодного голосу "за" збільшення штрафів.

Пофракційне голосування за законопроєкт про підвищення штрафів за перевищення швидкості

Раніше "Телеграф" розповідав, що саме перевищення швидкості — найпоширеніше порушення на дорогах України. Після смертельної ДТП в Києві, яку спричинив раніше неодноразово зупинений за перевищення швидкості водій, знову заговорили про підвищення штрафів. Зокрема, у Європі вони значно вищі. Також є різні методи контролю.