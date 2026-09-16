Ціни обвалилися вдвічі: що на цьому тижні можна урвати в "АТБ" значно дешевше

Які товари потрапили під найбільші знижки в "АТБ"

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У мережі "АТБ" цього тижня оновили акційні пропозиції одразу в кількох категоріях. Знижки діятимуть до 22 вересня, а найбільше заощадити можна на морозиві — ціни на окремі позиції зменшилися вдвічі.

"Телеграф" розповідає, які саме товари подешевшали в "АТБ" і виділив топ-10 товарів із найбільшим дисконтом.

Морозиво за пів ціни: які десерти зараз можна купити значно дешевше

Серед найпомітніших пропозицій — морозиво "Три Ведмеді Monaco". Ріжки зі смаками "макарон-юдзу", "манго-меренга" та двошарове "Чорничний чізкейк", по 100 г, зараз коштують по 34,90 грн замість 70,90 грн.

Майже вдвічі подешевшали й великі упаковки цієї ж лінійки. "Три Ведмеді Monaco Dessert" полуничний чізкейк та "Три Ведмеді Monaco Dessert" Tiramisu, по 0,5 кг, продають по 134,90 грн замість 269,90 грн. "Три Ведмеді Monaco Dessert" Panna Cotta, 0,55 кг, також коштує 134,90 грн замість 269,90 грн.

Є акційні пропозиції й на морозиво "Київський пломбір" з печивом з какао, ріжок 110 г, та "Київський пломбір" з малиновим варенням, ріжок 110 г. Кожен із них коштує 37,90 грн замість 76,90 грн. "Київський пломбір" з печивом та наповнювачем з какао, 140 г, продають за 39,90 грн замість 79,90 грн, а "Київський пломбір" без цукру, вафельний стаканчик 80 г, — за 25,90 грн замість 51,90 грн.

На 50% подешевшало морозиво "Ласунка" Стакан Великан з какао та вареним згущеним молоком, 100 г, — до 24,90 грн замість 49,90 грн. Стільки ж коштує "Ласунка" Стакан Великан з підварками абрикосовою та вишнею, 100 г, замість 49,90 грн.

Знижка 45% діє на "Рудь" 100% шоколадне з шоколадною крихтою, 70 г, — 17,90 грн замість 32,90 грн, "Рудь" Брикет 100%, 90 г, — 20,50 грн замість 37,50 грн, та "Рудь" 100% морозиво, 70 г, — 16,90 грн замість 30,90 грн.

Ще три позиції "Хрещатик" продають на 40% дешевше. Пломбір з наповнювачем "полуниця" та пломбір 15%, по 0,75 кг, коштують по 155,90 грн замість 259,90 грн. "Хрещатик" на печиві з какао сендвіч, 75 г, — 26,50 грн замість 44,50 грн.

Морозиво в АТБ продають зі знижкою до 50%. Фото: АТБ

Пельмені та сирники дешевші: що можна знайти у морозильниках

Знижки є і на заморожені продукти. Пельмені "Три Ведмеді Мішутка" з м'ясом індички, 0,65 кг, подешевшали на 40% — до 135,90 грн замість 226,90 грн. Пельмені "Три Ведмеді Мішутка" з телятиною, 450 г, коштують 101,90 грн замість 169,90 грн.

На вареники "Три Ведмеді Мішутка" з картоплею, 450 г, діє знижка 31% — їх продають за 49,90 грн замість 72,90 грн. Сирники "Valesto" випечені заморожені, 280 г, коштують 75,50 грн замість 116,50 грн.

Пельмені та вареники також потрапили під акційні ціни. Фото: АТБ

Ковбаса та курятина зі знижками: які м’ясні товари є в акції

У м’ясному відділі найбільше зниження ціни становить 40%. Ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Салямі Баварська с/к коштує 390,89 грн/кг замість 651,65 грн/кг. Товар закінчується.

На 40% подешевшала і ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Шинкова н/к, 0,5 кг. Її ціна — 142,90 грн замість 238,90 грн, однак товар також закінчується. Ковбаса "М'ясна лавка" До пюрешки варена, 0,5 кг, коштує 84,50 грн замість 140,90 грн.

Виріб фаршевий "Ковбасний ряд/Розумний вибір" Баварський н/к, 420 г, продають за 66,40 грн замість 110,70 грн. Сосиски "Своя лінія" Докторські фірмові варені, 0,82 кг, — за 146,90 грн замість 226,90 грн.

Також зі знижкою продають філе "Своя лінія" куряче — 317,89 грн/кг замість 429,89 грн/кг, та м'ясо гомілки куряче "Наша Ряба" охолоджене — 149,89 грн/кг замість 199,49 грн/кг.

Червона риба та креветки дешевші: які морепродукти є в акції

На 33% подешевшала форель "Своя лінія" слабосолона, скибочки без шкіри, 100 г. Її продають за 99,90 грн замість 149,90 грн.

Крабові палички "Водний світ" заморожені, 250 г, коштують 59,90 грн замість 99,90 грн. Сьомга "Своя лінія" слабосолена філе-шматок на шкірі, 180 г, — 199,90 грн замість 275,90 грн.

М'ясо креветки "Своя лінія" варено-морожене глазуроване, 400 г, продають за 176,90 грн замість 236,90 грн. Скумбрія "День у День" атлантична с/м коштує 271,90 грн/кг замість 339,90 грн/кг, а минтай "День у День" філе с/м н/ш п/ет — 220,80 грн/кг замість 275,99 грн/кг.

Червона риба та морепродукти продаються дешевше звичайного. Фото: АТБ

Сир подешевшав до 40%: які позиції зараз продають дешевше

На 40% знизилася ціна на сир плавлений "Своя лінія" Класичний 38%, 70 г, Вершковий 38%, 70 г, та зі смаком грибів 38%, 70 г. Кожен із них коштує 13,70 грн замість 22,90 грн.

Сир твердий "Комо" Горіховий 50% з волоським горіхом, 150 г, продають за 71,90 грн замість 103,70 грн. "Комо" Чеддер 50% флоу-пак, 150 г, — 64,50 грн замість 90,70 грн, а "Комо" Вершковий 50% флоу-пак, 150 г, — 63,90 грн замість 89,40 грн.

Сир твердий "Комо" Сметанковий 50%, 150 г, коштує 63,90 грн замість 89,40 грн. На сир напівтвердий SERENADA Radamer 45%, 200 г, діє знижка 20% — 95,90 грн замість 119,90 грн. SERENADA Radamer 45% пластини, 150 г, коштують 77,90 грн замість 97,90 грн.

Масло, кефір і сирки зі знижкою: що подешевшало у молочному відділі

Масло "Білоцерківське" солодковершкове селянське 72,6%, 180 г, коштує 72,90 грн замість 99,90 грн. Сметана "Злагода" 20%, 380 г, — 45,90 грн замість 65,90 грн.

Кефір "Молокія" густий 1%, 0,87 кг, продають за 41,90 грн замість 59,90 грн. Кефір "Молокія" густий 2,5%, 0,87 кг, — за 48,50 грн замість 64,90 грн.

На 30% дешевші десерт сирковий аерований "Дольче" Вишневий ф'южн 3,4%, ягідний ф'южн 3,4% та ананасовий ф'южн 3,4%, по 170 г. Кожен коштує 28,50 грн замість 40,90 грн.

"Дольче" Абрикос 3,4%, 110 г, можна купити за 19,50 грн замість 27,90 грн. Стільки ж коштує "Дольче" Персик та білий шоколад 3,4%, 110 г.

По 10,40 грн замість 13,90 грн продають сирок глазурований "День у День" Кокос 20%, "День у День" Полуниця 15% та "День у День" з вареним згущеним молоком 15%, усі по 36 г.

Молочні продукти продають за акційними цінами. Фото: АТБ

Пиво зі знижкою 43%: скільки коштує пляшка

На 43% подешевшало пиво "Повна Діжка" М'яке, 1,8 л ПЕТ. Його ціна становить 56,50 грн замість 99,60 грн.

Пиво за акцією подешевшало на 43 відсотки. Фото: АТБ

Апельсини дешевші на 12%: яка ціна за кілограм

Зі знижкою продають апельсини — 69,95 грн/кг замість 79,95 грн/кг.

Акційні ціни на зазначені товари діють до 22 вересня.

Знижки на фрукти в "АТБ". Фото: АТБ

Топ-10 товарів із найбільшим дисконтом

Морозиво "Три Ведмеді Monaco" "Чорничний чізкейк" — 50%.

— 50%. Морозиво "Три Ведмеді Monaco Dessert" Tiramisu — 50%.

— 50%. Морозиво "Київський пломбір" без цукру — 50%.

— 50%. Морозиво "Ласунка" Стакан Великан з какао та вареним згущеним молоком — 50%.

— 50%. Морозиво "Рудь" 100% шоколадне з шоколадною крихтою — 45%.

— 45%. Пиво "Повна Діжка" М'яке 1,8 л ПЕТ — 43%.

— 43%. Ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Салямі Баварська с/к — 40%.

— 40%. Пельмені "Три Ведмеді Мішутка" з м'ясом індички — 40%.

— 40%. Крабові палички "Водний світ" заморожені — 40%.

— 40%. Сир плавлений "Своя лінія" Класичний 38% — 40%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які три товари в "АТБ" найчастіше намагаються винести з магазину повз касу.