У "АТБ" розкрили секрет злодюжок: ці три товари найчастіше проносять повз касу

Один із продуктів виявився абсолютним лідером

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У популярній мережі супермаркетів "АТБ" є група товарів, яка найчастіше стає об’єктами крадіжок. Усього можна виділити топ-три таких продукти.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів співробітник одного із магазинів. За його словами, ходові топ-товари для крадіжки – шоколад, кава та алкоголь.

При цьому абсолютним лідером є шоколад. Саме його намагаються винести повз касу найчастіше.

Крадіжки у "АТБ". Фото: згенеровано ШІ / "Телеграф"

Способи крадіжок також бувають різними. Товари намагаються пронести як у руках, так і використовують для цього візки та кошики. Нерідко використовують також дитячі коляски чи сумки. Таким чином, дослідки винести продукти з магазину можуть відбуватися не лише за допомогою спеціально підготовлених способів, а й за допомогою простих речей, які багато хто просто беруть із собою.

Які продукти крадуть у "АТБ". Фото: згенеровано ШІ / "Телеграф"

Окремо наш співрозмовник пояснив ситуацію з магнітними антикрадіжними мітками, які є в багатьох супермаркетах, щоб уникнути крадіжок продуктів. Співробітник торгової мережі зазначив, що у "АТБ" таких наліпок немає.

Водночас конкретних заходів, які вживають у супермаркетах для запобігання крадіжкам, не розкривають.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому можуть порахувати на касі в "АТБ" і що робити в цьому випадку.