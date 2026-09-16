Пельмені, вареники, сирники в "АТБ" різко впали в ціні: у вас є обмаль часу

Знижки триматимуться тиждень

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Цього тижня в "АТБ" діють знижки на популярні заморожені напівфабрикати. Покупці можуть придбати дешевше пельмені, вареники та сирники.

Акційні ціни встановили на кілька позицій різних виробників. Скористатися пропозиціями можна до 22 вересня, як написав детальніше "Телеграф".

Більше подробиць в матеріалі: "Ціни обвалилися вдвічі: що на цьому тижні можна урвати в "АТБ" значно дешевше".

Пельмені та вареники продають дешевше

Пельмені "Три Ведмеді Мішутка" з м’ясом індички вагою 0,65 кг зараз коштують 135,90 грн замість 226,90 грн. "Три Ведмеді Мішутка" з телятиною 450 г можна придбати за 101,90 грн замість 169,90 грн.

Також за акційною ціною продають вареники "Три Ведмеді Мішутка" з картоплею 450 г. Їхня вартість становить 49,90 грн замість 72,90 грн.

Сирники теж потрапили під знижку

Зекономити можна і на сирниках "Valesto" випечених заморожених вагою 280 г. Їх продають за 75,50 грн, хоча звичайна ціна становить 116,50 грн.

Пельмені та вареники також потрапили під акційні ціни. Фото: АТБ

Акційні ціни на зазначені заморожені продукти діють в "АТБ" до 22 вересня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про знижки на морозиво в "АТБ", де окремі позиції продають майже вдвічі дешевше.