Цей дорожній знак спантеличує багатьох водіїв: як виглядає та що означає (фото)

Для чого на дорозі ставлять знак із "медузою"

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Синє коло з піктограмою, схожою на "медузу", може збити з пантелику навіть досвідченого українського водія. Насправді цей дорожній знак має цілком конкретне значення — він вимагає увімкнути ближнє світло фар.

В українських Правилах дорожнього руху окремого аналога такого знака немає. "Телеграф" розповідає, чому промені на піктограмі нахилені вниз та в яких країнах українці можуть побачити незвичну "медузу".

Де український водій може побачити цей знак

Українські ПДР не містять окремого дорожнього знака з такою піктограмою. Тому водій, який уперше зустріне його за кордоном, може навіть не одразу зрозуміти, що перед ним.

"Медуза" на синьому тлі насправді не має нічого спільного з морськими мешканцями — це вимога рухатися з увімкненим ближнім світлом.

Зокрема, такий знак можна зустріти в Іспанії, Португалії та Польщі.

Водночас його не варто плутати із загальними правилами використання фар у різних країнах. Обов'язок увімкнути світло може бути встановлений національним законодавством навіть там, де водій не побачить окремого дорожнього знака.

Саме тому перед поїздкою за кордон варто перевірити не лише незвичні символи на дорогах, а й місцеві вимоги щодо використання денних ходових вогнів та фар.

Дорожній знак ближнє світло

Чому промені нахилені вниз

Найважливіша деталь цього символу — напрямок променів. Саме він пояснює, чому знайома автомобільна піктограма може виглядати для водія як дивна "медуза".

У європейській системі автомобільних символів горизонтальні промені позначають дальнє світло, тоді як промені, нахилені вниз, вказують на ближнє.

Тобто "щупальця" на дорожньому знаку мають не декоративне, а практичне значення: вони показують напрямок світлового пучка.

Втім, дорожня "медуза" буває не лише одна. Ви також можете зустріти схожий на неї знак, але зі знаком питання праворуч. Зазвичай його встановлюють після закінчення темної або недостатньо освітленої ділянки дороги.

Такий символ уже не містить суворої вимоги щодо використання фар. Він лише повідомляє водієві, що той може самостійно вирішити, чи залишати увімкненим ближнє світло, зважаючи на видимість, освітлення та інші дорожні умови.

Знак після закінчення темної

Синє коло — це не просто підказка

Значення знака можна частково зрозуміти навіть у тому випадку, якщо водій не відразу розібрався з самою піктограмою.

У дорожніх системах, побудованих за принципами Віденської конвенції про дорожні знаки та сигнали, синій круглий знак зазвичай використовується для позначення обов'язкової дії.

Тобто форма та колір уже дають водієві важливу підказку: перед ним не рекомендація і не довідкова інформація. Це вимога виконати певну дію.

У випадку зі знаком, який нагадує "медузу", ця дія — увімкнути ближнє світло фар.

Чому однакові правила не означають однакові знаки

Віденська конвенція про дорожні знаки та сигнали встановлює спільні міжнародні принципи, які мають полегшувати розуміння дорожньої інфраструктури водіями з різних країн.

Однак це не означає, що дорожні знаки у всіх державах-учасницях виглядають абсолютно однаково.

Країни можуть використовувати власні варіації, додаткові символи та національні особливості. Тому водій, який звик до українських ПДР, за кордоном може зіткнутися з піктограмою, якої ніколи раніше не бачив.

Станом на 2026 рік учасниками Віденської конвенції є десятки держав, але єдина система принципів не скасовує національних відмінностей.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому насправді копи заклеюють частину жетону чорною стрічкою