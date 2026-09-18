Популярный жест из двух пальцев озадачивает водителей: что он означает

Водителям полезно знать основные движения мотоциклистов

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Если вы часто видите мотоциклистов на дороге, то могли заметить, что они иногда общаются жестами. Один из самых распространенных – два пальца, опущенные вниз, и для байкеров он имеет совершенно конкретное значение.

Мотоциклисты используют такие сигналы, чтобы здороваться, благодарить других участников движения или предупреждать об опасности. Что могут означать самые распространенные жесты, объяснили в "SlashGear".

Два пальца вниз — знак приветствия

Чаще этот жест можно увидеть, когда два мотоциклиста разъезжаются в противоположных направлениях. Байкер опускает руку и показывает два пальца вниз.

Такой знак считают своеобразным приветствием между мотоциклистами. Он символизирует два колеса и напоминает о необходимости удерживать их на дороге.

В некоторых ситуациях этот же жест может означать благодарность автомобилисту. К примеру, если водитель сместился в пределах полосы и дал мотоциклисту больше места для проезда, байкер может показать два пальца вниз.

Два пальца вниз могут означать приветствие. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Нога вниз – предупреждает об опасности

Если мотоциклист опускает ногу и указывает на дорогу, это может быть сигналом для других байкеров.

Так он предупреждает о препятствии или опасном участке впереди. Это может быть гравий, грязь, разлитое масло или другое вещество, из-за которого мотоцикл может потерять сцепление с дорогой.

Ладонь вниз — предупреждение о препятствии

Еще один распространенный сигнал – ладонь, повернутая вниз. Мотоциклист двигает ею вниз, словно гладит кого по спине.

Такой жест обычно означает, что впереди есть проблема на дороге. Это может быть авария, ремонтные работы, пробка или другое препятствие, из-за которого водителям следует быть внимательнее.

Байкеры используют жесты для общения на дороге. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Удар по шлему означает полицейских

Если мотоциклист несколько раз касается или похлопывает себя по шлему, это сигнал о полицейских впереди.

Таким жестом байкеры могут предупреждать друг друга о патруле или контроле на дороге. Водителям в такой ситуации следует просто соблюдать установленную скорость и правила дорожного движения.

Жесты мотоциклистов помогают им обмениваться важной информацией без слов. В то же время, значение отдельных сигналов может отличаться в зависимости от страны и ситуации на дороге.

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