Не спешите сбивать плитку: простой способ освежить ванную за пару часов

Этот вариант обойдется значительно дешевле, чем класть новую плитку

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Старую плитку в ванной не обязательно снимать, чтобы изменить облик комнаты. Обновить интерьер можно без масштабных работ, шума и большого количества мусора.

Для этого используют специальные наклейки, которые легко наносить самостоятельно. Они представлены в разных цветах и с различными узорами, поэтому можно подобрать вариант под стиль ванной комнаты, как отмечает "Urzadzamy".

Сколько служат наклейки

Правильно нанесенные наклейки могут держаться на плитке несколько лет. Защитный пласт сохраняет цвет и рисунок и защищает поверхность от стирания.

Уход прост – достаточно протирать ее влажной губкой или мягкой тряпкой. На полу для дополнительной защиты можно использовать прозрачный ламинат или коврик.

Как наклеить пленку на плитку

Плитку следует очистить, обезжирить и хорошо высушить. Наклейку прикладывают от угла, постепенно разглаживая ее валиком или ракелью, чтобы под пленкой не осталось пузырьков.

Если она приклеилась неровно, ее можно осторожно снять и повторно нанести.

Преимущества такого обновления

Наклейки легко наносить без особых навыков и инструментов. Обновление ванной занимает от нескольких десятков минут до нескольких часов, не требует демонтажа старой плитки и создает гораздо меньше беспорядков.

О чем важно помнить

Наклейки подходят только для гладкой, ровной и невредимой плитки. На поверхности с трещинами, глубочайшим рельефом либо сильной текстурой они могут плохо держаться.

Для пола желательно предусмотреть дополнительную защиту от погрузки и стирания. Наклейки можно использовать для обновления плитки на кухне, в коридоре или на лестнице.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о трех современных альтернативах тюлю.