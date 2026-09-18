Опалення дали, а батареї холодні? Як за кілька хвилин вирішити проблему та не замерзнути взимку

Визначити та усунути проблему легко

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Спускання повітря з батарей — важлива процедура під час заповнення системи водою та пробних пусків перед стартом опалювального сезону. Якщо цього не зробити, після подачі теплоносія радіатори можуть нерівномірно нагріватися або залишатися холодними і не давати достатньо тепла в квартиру.

Про це пише Urzadzamy. Повітря може потрапляти в труби через негерметичність з’єднань, знос клапанів, корозії або некоректне заповнення системи водою. Визначити проблему легко за нерівномірним нагріванням радіатора (він теплий тільки знизу або в місці подачі води), а також по шуму і бульканню всередині конструкції.

Як спустити повітря з батареї у багатоквартирному будинку

Вимкніть опалення та дочекайтеся повного остигання батареї, щоб уникнути опіків.

Під час стравлювання повітря з труб тектиме вода, тому підготуйте ємність для неї та ганчірки.

Візьміть спеціальний ключ для повітровідвідника (або плоску викрутку).

Знайдіть повітровідвідний клапан (кран Маєвського), який зазвичай розташований у верхній бічній частині радіатора, і повертайте ключ проти годинникової стрілки, поки не почуєте характерне шипіння.

Продовжуйте повільно повертати клапан і чекайте, доки не почне витікати вода. Це означає, що повітря з радіатора повністю видалено.

Закрутіть клапан назад. Не затягуйте його дуже сильно, щоб не пошкодити механізм.

Повторіть процедуру для кожного радіатора в будинку.

Якщо після видалення повітря та ввімкнення нагрівання батарея все одно залишається холодною, причина може бути серйознішою, наприклад, низький тиск або нестача води в системі.

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