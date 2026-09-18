Отопление дали, а батареи холодные? Как за пару минут решить проблему и не замерзнуть зимой
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Определить и устранить проблему легко
Стравливание воздуха из батарей – важная процедура при заполнении системы водой и пробных пусков перед стартом отопительного сезона. Если этого не сделать, после подачи теплоносителя радиаторы могут неравномерно нагреваться или совсем оставаться холодными и не давать достаточно тепла в квартиру.
Об этом пишет Urzadzamy. Воздух может попадать в трубы из-за негерметичности соединений, износа клапанов, коррозии или некорректного заполнения системы водой. Определить проблему легко по неравномерному нагреву радиатора (он теплый только снизу или в месте подачи воды), а также по шуму и бульканью внутри конструкции.
Как стравить воздух из батареи в многоквартирном доме
- Выключите отопление и дождитесь полного остывания батареи, чтобы избежать ожогов.
- Во время стравливания воздуха из труб будет течь вода, поэтому подготовьте емкость для нее и тряпки.
- Возьмите специальный ключ для воздухоотводчика (или плоскую отвертку).
- Найдите воздухоотводный клапан (кран Маевского), который обычно расположен в верхней боковой части радиатора, и поворачивайте ключ против часовой стрелки пока не услышите характерное шипение.
- Продолжайте медленно поворачивать клапан и ждите, пока не начнет вытекать вода. Это означает, что воздух из радиатора удален полностью.
- Закрутите клапан обратно. Не затягивайте его слишком сильно, чтобы не повредить механизм.
- Повторите эту процедуру для каждого радиатора в доме.\
Если после удаления воздуха и включения нагрева батарея все равно остается холодной, причина может быть более серьезной, например, низкое давление или нехватка воды в системе.
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