Отопление дали, а батареи холодные? Как за пару минут решить проблему и не замерзнуть зимой

Определить и устранить проблему легко

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Стравливание воздуха из батарей – важная процедура при заполнении системы водой и пробных пусков перед стартом отопительного сезона. Если этого не сделать, после подачи теплоносителя радиаторы могут неравномерно нагреваться или совсем оставаться холодными и не давать достаточно тепла в квартиру.

Об этом пишет Urzadzamy. Воздух может попадать в трубы из-за негерметичности соединений, износа клапанов, коррозии или некорректного заполнения системы водой. Определить проблему легко по неравномерному нагреву радиатора (он теплый только снизу или в месте подачи воды), а также по шуму и бульканью внутри конструкции.

Как стравить воздух из батареи в многоквартирном доме

Выключите отопление и дождитесь полного остывания батареи, чтобы избежать ожогов.

Во время стравливания воздуха из труб будет течь вода, поэтому подготовьте емкость для нее и тряпки.

Возьмите специальный ключ для воздухоотводчика (или плоскую отвертку).

Найдите воздухоотводный клапан (кран Маевского), который обычно расположен в верхней боковой части радиатора, и поворачивайте ключ против часовой стрелки пока не услышите характерное шипение.

Продолжайте медленно поворачивать клапан и ждите, пока не начнет вытекать вода. Это означает, что воздух из радиатора удален полностью.

Закрутите клапан обратно. Не затягивайте его слишком сильно, чтобы не повредить механизм.

Повторите эту процедуру для каждого радиатора в доме.\

Если после удаления воздуха и включения нагрева батарея все равно остается холодной, причина может быть более серьезной, например, низкое давление или нехватка воды в системе.

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