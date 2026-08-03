Чоловіків собаки бояться частіше, ніж жінок — і ось чому

В першу чергу собака повинна поважати свого господаря

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Іноді складається враження, що собаки більше слухаються чоловіків, ніж жінок. Це може пояснюватись тим, що чоловіки не такі терплячі і швидше можуть застосувати силу до свого улюбленця.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла кінолог приватного клубу SIRKO CLUB Тетяна Працонь. Вона зазначила, що це відноситься не до всіх собак.

Кінолог зазначила, що це може бути також через те, що у вихованні домашньої тварини чоловіки можуть бути нестриманими. А також діяти більш грубо.

"Чоловіки, зазвичай, менш терплячі, ще можуть проявляти грубіші рухи та активнішу силу, і тому собаки можуть боятися цього. Але це знову ж таки не всі", — розповіла Працонь.

Чому собака може перестати реагувати на команди господаря?

За словами кінологині, поведінка та реакції собаки формуються щодня. Навіть після успішного навчання тварині потрібні регулярні повторення правил та норм поведінки.

А якщо власник перестає займатися собакою, тварина може поступово повертатися до старих моделей поведінки. До основних помилок у вихованні можна віднести:

відсутність чітких правил у домі;

різна реакція членів сім'ї на однакову поведінку тварини;

нерегулярні тренування;

недостатнє спілкування з собакою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головною помилкою українців у вихованні собак є не жорстокість.