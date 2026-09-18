"В прошлой жизни был мужчиной": реакция собаки на уколы рассмешила украинцев (видео)
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Питомец всеми способами пытался избежать неприятной процедуры
В сети завирусилось видео с забавной реакцией собаки на укол. Лабрадор по кличке Бумер спрятался в угол и пронзительно спокойным взглядом смотрел на хозяйку, будто умоляя ее не делать этого.
Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Threads. На кадрах слышно, как хозяйка упрашивает домашнего любимца сделать укол, держа возле него шприц. Однако Бумер явно не разделял ее энтузиазма и пытался всеми силами избежать процедуры, даже держась лапой за дверь.
"Еще одно забавное видео. Если мы идем ветеринарную клинику то он теряет сознание. У кого тоже так?", — говорится в подписи к ролику.
В комментариях под постом пользователи умиляются реакцией собаки и смеются над тем, как пёс себя ведет в этой ситуации.
Особое внимание пользователи сети обратили на то, как Бумер умело закатывает глаза.
Некоторые даже предположили, что в прошлой жизни Бумер был мужчиной.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчин собаки боятся чаще, чем женщин. По словам кинолога, поведение и реакции собаки формируются каждый день. Даже после успешного обучения животному требуются регулярные повторения правил и норм поведения.