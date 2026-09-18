Укр

"В прошлой жизни был мужчиной": реакция собаки на уколы рассмешила украинцев (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Лабрадор стал звездой сети
Лабрадор стал звездой сети. Фото Коллаж "Телеграфа"

Питомец всеми способами пытался избежать неприятной процедуры

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В сети завирусилось видео с забавной реакцией собаки на укол. Лабрадор по кличке Бумер спрятался в угол и пронзительно спокойным взглядом смотрел на хозяйку, будто умоляя ее не делать этого.

Соответствующее видео было опубликовано в социальной сети Threads. На кадрах слышно, как хозяйка упрашивает домашнего любимца сделать укол, держа возле него шприц. Однако Бумер явно не разделял ее энтузиазма и пытался всеми силами избежать процедуры, даже держась лапой за дверь.

"Еще одно забавное видео. Если мы идем ветеринарную клинику то он теряет сознание. У кого тоже так?", — говорится в подписи к ролику.

В комментариях под постом пользователи умиляются реакцией собаки и смеются над тем, как пёс себя ведет в этой ситуации.

В сети смеются над реакцией собаки на укол
Как в сети отреагировали на лабрадора Бумера / Скриншот
Как украинцы отреагировали на смешное видео с лабрадором
Комментарии из социальной сети Threads / Скриншот
Украинцы в сети смеются над видео с лабрадором и уколом
В сети прокомментировали реакцию собаки на укол / Скриншот

Особое внимание пользователи сети обратили на то, как Бумер умело закатывает глаза.

В сети отреагировали на забавный ролик с лабрадором
В Threads комментируют забавное видео с лабрадором / Скриншот

Некоторые даже предположили, что в прошлой жизни Бумер был мужчиной.

Украинцы комментируют забавное видео с лабродором, который боится укола
Комментарии из социальной сети Threads / Скриншот

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что мужчин собаки боятся чаще, чем женщин. По словам кинолога, поведение и реакции собаки формируются каждый день. Даже после успешного обучения животному требуются регулярные повторения правил и норм поведения.

Теги:
#Собака #Лабрадор #Укол #Смешное видео #Threads