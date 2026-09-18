Капремонт не понадобится: как спасти старую крышу от протечек за копейки
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Украинка показала, как можно обойтись без дорогостоящего ремонта
Старая крыша начала пропускать воду, а полная ее реконструкция могла обойтись примерно в 10 тысяч долларов. Владелица дома решила не спешить с масштабным ремонтом и попробовала восстановить проблемные места с помощью герметика и краски.
О своем способе она рассказала в Instagram. Женщина показала старые металлические конструкции на крыше и рассказала, сколько стоило такое решение.
Почему крыша начала протекать
По словам авторки видео, дом построили в 1984 году. Крыша здесь не шиферная — она покрыта металлом, а на отдельных участках установлены оцинкованные уголки.
Со временем они сильно поржавели, а больше всего проблем возникло в местах стыков. Именно оттуда во время дождей начала попадать вода, из-за чего в итоге затопило потолок в одной из комнат.
"Так протекает, что затопило уже в одной комнате потолок", — рассказала владелица дома.
Полностью переделывать крышу владелица пока не планирует. По ее словам, ремонт только отдельных элементов фактически означал бы перестройку всей конструкции, а это потребовало бы значительно больших расходов.
Как решили проблему
Вместо капитального ремонта владельцы решили загерметизировать проблемные места. Специальным силиконом они прошлись по всем стыкам металлических конструкций.
После этого поверхность покрасили корабельной краской, которую можно наносить на ржавчину. Это должно дополнительно защитить металл от влаги.
С внешним видом, правда, получилось не совсем так, как планировали. Авторка отметила, что краска должна была быть матовой, однако после нанесения оказалась глянцевой, из-за чего покрытие легло несколько неровно.
Сколько стоил ремонт
Собственница дома сравнила расходы на такой ремонт со стоимостью полной реконструкции крыши. По ее словам, на переработку всей конструкции пришлось бы потратить около 10 тысяч долларов.
На герметизацию использовали два тюбика силикона примерно по 300 гривен. Еще два банка краски стоили около 700 гривен каждая.
По словам женщины, полностью переделать конструкцию крыши они бы хотели, однако пока не готовы тратить на это такую сумму.
Она также упомянула об обстрелах и риске повреждения дома. В таких обстоятельствах, объясняет авторка, вкладывать значительные средства в полную перестройку крыши сейчас не хочется.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка раскрыла секреты ремонта старой кухни.